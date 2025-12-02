FlightSafety International Inc. hat heute die Ernennung von Eric Hinson zum Chief Executive Officer mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. Hinson wird die Nachfolge der ehemaligen Präsidentin Barbara Telek antreten, die kürzlich ihren Rücktritt angekündigt hat.

Die Ernennung von Hinson markiert eine Rückkehr zu FlightSafety. Von 2009 bis 2012 war er als Executive Vice President tätig, bevor er das Unternehmen verließ, um die Position des President und CEO bei Simcom International, Inc. zu übernehmen.

Hinson begann seine Karriere in der Luftfahrt als Marineflieger, der taktische Flugzeuge in Ausbildungs-, Flotten- und Einsatz-Teststaffeln flog. Heute ist er ein aktiver ATP-zertifizierter Pilot mit insgesamt mehr als 5.000 Flugstunden. Er bringt eine einzigartige operative Perspektive in diese Position ein eine Perspektive, die Führungsqualitäten mit Erfahrungen aus erster Hand verbindet.

Neben FlightSafety und Simcom hatte Hinson verschiedene Führungspositionen bei führenden Luftfahrtunternehmen inne, darunter Honeywell, Gulfstream und Piaggio Aerospace. Darüber hinaus war er von 2013 bis 2024 Vorstandsmitglied der General Aviation Manufacturer Association (GAMA) und im Jahr 2023 deren Vorsitzender.

"Ich freue mich sehr, in einer Zeit des Wandels für das Unternehmen und die Luftfahrtbranche zu FlightSafety International zurückzukehren", erklärte Hinson. "Gemeinsam werden wir weiterhin Innovationen vorantreiben, die operative Exzellenz verbessern und unseren Kunden ein Sicherheitserlebnis von Weltklasse bieten."

Hinson erwarb einen Master of Business Administration (MBA) an der Anderson School der UCLA und einen Bachelor-Abschluss am Lewis and Clark College.

Unter der Leitung von Hinson ist FlightSafety International in der Lage, seine strategischen Initiativen zu beschleunigen und seine weltweite Präsenz zu stärken.

Über FlightSafety International Inc.

FlightSafety International Inc. ist das weltweit führende Unternehmen für professionelle Flugausbildung und Anbieter von Flugsimulatoren, visuellen Systemen und Displays für Bildungs-, kommerzielle, staatliche und militärische Organisationen. Das Unternehmen erhöht die Sicherheitsstandards in der gesamten Luftfahrtbranche durch strenge Schulungen für Piloten, Techniker und andere Fachkräfte aus 170 Ländern und unabhängigen Gebieten. FlightSafety ist seit über 70 Jahren im Geschäft und betreibt derzeit die weltweit größte Flotte moderner Vollflugsimulatoren in Lernzentren und Schulungsstätten auf sechs Kontinenten. Weitere Informationen finden Sie unter flightsafety.com.

