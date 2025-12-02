Berlin (ots) -Für viele Familien ist die Adventszeit eine Zeit der Vorfreude - für andere bringt sie zusätzliche Sorgen. Steigende Kosten und alltägliche Belastungen können dazu führen, dass die Wochen vor dem Fest eher Stress als Besinnlichkeit bedeuten. Eine niederländische Marke für Familien und Kinder möchte in diesem Jahr genau diese Familien stärken und startet eine Aktion.Naïf startet Umsatzspenden-Aktion zugunsten von WellcomeDer Absender der Aktion ist Naïf (https://naifcare.com/de-de), eine niederländische Hautpflege-Marke für Baby-, Kinder- und Familienpflege, die nun auch Familien in Deutschland unterstützen möchte. So spendet das Unternehmen vom 1. bis 12. Dezember einen Teil des Umsatzes an den Spendenfonds des gemeinnützigen Sozialunternehmens Wellcome. Am sogenannten Giving Tuesday, dem 2. Dezember, wird der Spendenanteil zusätzlich erhöht.Wellcome (https://www.wellcome-online.de/50000-herzen-fuer-kinder/?gad_source=1&gad_campaignid=22544503641&gbraid=0AAAAAD55fGVjDtY3yU1mW8_-frvwt1YgF&gclid=CjwKCAiA55rJBhByEiwAFkY1QGhGkzRvIqXnbjzjP1Ql_hkcy74_J6cPikFBOEwslyi_sco5XZj_BRoCjRAQAvD_BwE) ist ein gemeinnütziges Sozialunternehmen, das Familien mit jungen Kindern durch praktische Hilfe nach der Geburt, Online-Beratung und begleitende Angebote für Trennungsfamilien unterstützt - mit ehrenamtlicher Hilfe im Alltag und über die digitale Plattform ElternLeben.de, die Beratung und Austausch bietet. Zusätzlich erhalten besonders belastete Familien über Wellcome (https://www.wellcome-online.de/50000-herzen-fuer-kinder/?gad_source=1&gad_campaignid=22544503641&gbraid=0AAAAAD55fGVjDtY3yU1mW8_-frvwt1YgF&gclid=CjwKCAiA55rJBhByEiwAFkY1QGhGkzRvIqXnbjzjP1Ql_hkcy74_J6cPikFBOEwslyi_sco5XZj_BRoCjRAQAvD_BwE) Produktgutscheine, mit denen sie kostenfrei im Naïf-Webshop (https://naifcare.com/de-de) bestellen können.Auch Kund:innen können sich beteiligen: Über einen Link in der Bestellbestätigung lassen sich während des Aktionszeitraums freiwillige Zusatzspenden tätigen.Fokus auf Familien und NachhaltigkeitNaïf wurde 2013 in den Niederlanden von zwei Vätern gegründet, die eine sichere und natürliche Alternative zu herkömmlichen Babyprodukten suchten und nicht fündig wurden. Daraus entstand Naïf. Heute reicht das Sortiment von sanfter Baby- und Kinderpflege bis hin zu Produkten für Erwachsene. Die Marke setzt auf transparente Formulierungen, verzichtet auf Mikroplastik, Parabene und Silikone und ist B-Corp zertifiziert, ein Label, das belegt, dass das Unternehmen besonders hohe Standards für soziale und ökologische Leistung, Transparenz und Rechenschaftspflicht erfüllt.Mit der Spendeninitiative möchte das Unternehmen in einer konsumstarken Zeit den Blick auf jene richten, für die Weihnachten zu einer besonderen Herausforderung wird.Pressekontakt:Heroes & Heroines GmbHirina@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Naïf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181529/6170240