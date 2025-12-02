Anzeige
02.12.2025
ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Dezember

DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. Dezember wirksam: 

=== 
+ STOXX-600 
 AUFNAHME 
 - Airtel Africa 
 - Asseco Poland 
 - De Longhi 
 - Huber + Suhner 
 - Quilter 
 - Verisure 
 
+ STOXX-600 
 HERAUSNAHME 
 - Diasorin 
 - Hemnet 
 - Lanxess 
 - Ocado 
 - SEB 
 - Tate & Lyle 
===

