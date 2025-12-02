Anzeige
AYA liefert die stärksten Bohrergebnisse seiner Geschichte
02.12.2025
Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 02

01/12/2025
Account Name Valuation Date Bloomberg Code ISIN Code Units Outstanding Shareholder Equity Base (ShareClass) NAV per Share Local
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DGE IE000WJ7OF21 44004.00 269645.94 6.1278
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DGL IE000Q8N7WY1 112099650.00 693785463.05 6.189
Robeco 3D Global Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DGH IE0001CEGCP5 46721.00 232934.71 4.9857
Robeco 3D European Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DEU IE0007WLHX89 3600000.00 20647930.14 5.7355
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DUE IE0008H4JHA2 43883.00 268716.85 6.1235
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DUS IE000XERHYF0 20554456.00 124803349.95 6.0718
Robeco 3D US Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DUH IE000DEXCOR7 212785.00 1142653.98 5.37
Robeco 3D EM Equity UCITS ETF 01/12/2025 3DEM IE0002Z12PN9 36410000.00 247595444.81 6.8002
Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF 01/12/2025 RDTM IE000VG2WCW5 5120000.00 30263211.15 5.9108
Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF 01/12/2025 RCEG IE000D1DAPO5 52400000.00 267457898.72 5.1042

