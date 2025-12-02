Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 02
|01/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|269645.94
|6.1278
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112099650.00
|693785463.05
|6.189
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|232934.71
|4.9857
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20647930.14
|5.7355
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|268716.85
|6.1235
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20554456.00
|124803349.95
|6.0718
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1142653.98
|5.37
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|01/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|36410000.00
|247595444.81
|6.8002
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|01/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30263211.15
|5.9108
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|01/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267457898.72
|5.1042
