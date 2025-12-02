Anzeige
02.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, December 02

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-01 NL0009272749 3938777.000 375403483.03 95.3097
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-01 NL0009272772 513000.000 37601749.33 73.2978
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-01 NL0009272780 360000.000 30537199.58 84.8256
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-01 NL0009690239 8310404.000 320398165.51 38.5539
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-01 NL0009690247 2598390.000 44826418.99 17.2516
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-01 NL0009690254 2426537.000 30252432.08 12.4673
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-01 NL0010273801 2681000.000 51347413.84 19.1523
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-01 NL0010731816 868000.000 74572951.44 85.9135
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-01 NL0011683594 88350000.000 4123607527.45 46.6735
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-01 NL0010408704 30703010.000 1109075867.12 36.1227
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-01 NL0009272764 318000.000 20046495.81 63.0393

