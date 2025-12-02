VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 02
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-01
|NL0009272749
|3938777.000
|375403483.03
|95.3097
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-01
|NL0009272772
|513000.000
|37601749.33
|73.2978
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-01
|NL0009272780
|360000.000
|30537199.58
|84.8256
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-01
|NL0009690239
|8310404.000
|320398165.51
|38.5539
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-01
|NL0009690247
|2598390.000
|44826418.99
|17.2516
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-01
|NL0009690254
|2426537.000
|30252432.08
|12.4673
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-01
|NL0010273801
|2681000.000
|51347413.84
|19.1523
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-01
|NL0010731816
|868000.000
|74572951.44
|85.9135
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-01
|NL0011683594
|88350000.000
|4123607527.45
|46.6735
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-01
|NL0010408704
|30703010.000
|1109075867.12
|36.1227
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-01
|NL0009272764
|318000.000
|20046495.81
|63.0393
© 2025 PR Newswire