Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 02
[02.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2941599081
25,065,583.00
EUR
0
257,007,033.40
10.2534
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2941599248
1,876,646.00
USD
0
19,507,065.74
10.3946
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2941599834
879,222.00
GBP
0
8,962,202.89
10.1933
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2994520851
13,174,626.00
USD
0
136,600,479.60
10.3685
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2994520935
1,143,771.00
USD
0
11,600,109.74
10.1420
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2994521073
129,244.00
USD
0
1,321,320.80
10.2235
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2994521669
25,000.00
GBP
0
251,978.45
10.0791
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2941599164
41,844.00
EUR
0
420,749.15
10.0552
Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
01.12.25
LU2941599594
10,000.00
CHF
0
100,109.72
10.0110