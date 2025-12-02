Hamburg (ots) -Eine Kreisverwaltung in Nordrhein-Westfalen hat für die Besetzung der Position Projektleitung Großprojekte Hochbau (m/w/d) auf die Kontrast Personalberatung GmbH aus Hamburg/Berlin (https://www.kontrast-gmbh.de/de/headhunter-oeffentlicher-dienst/) gesetzt - und das Vertrauen wurde belohnt: Bereits nach 30 Tagen lag eine erste Shortlist mit zwei Top-A-Kandidat:innen vor, vier weitere A-Kandidat:innen folgten innerhalb von 90 Tagen. Jetzt ist der Vertrag mit einem der ersten vorgestellten Bewerbenden geschlossen.Doppelkompetenz Ingenieurwesen - Öffentlicher Dienst wirktMit dem Direct-Search-Mandat vertraute die Verwaltung der Erfahrung der festangestellten Headhunter:innen von Kontrast. Die Personalberatung brachte ihre Doppelkompetenz ein: einen gewachsenen Kandidatenpool im Ingenieurwesen - insbesondere Hochbau, Tiefbau und konstruktiver Ingenieurbau - sowie langjährige Praxis mit Auswahlwegen und Gremienstrukturen im öffentlichen Dienst.Kontrast Personalberater übernahmen das qualitative Bewerbermanagement vollständig, mit strukturierten Einzelinterviews, sorgfältiger Unterlagenprüfung und enger Abstimmung mit der Personalabteilung und der Fachseite.Kandidatenbindung trotz vieler Ansprachen am MarktBesonderes Gewicht lag auf dem Thema Trust: Ingenieur:innen im öffentlichen Bauwesen gelten derzeit als stark umworben und werden häufig von wenig professionellen "Wohnzimmer-Headhuntern" kontaktiert. Umso wichtiger war eine wertschätzende, transparente Direktansprache und eine verlässliche Begleitung durch alle Schritte des Verfahrens.Die Kandidat:innen blieben dem Auswahlprozess bis zum Vertragsabschluss treu, die Verwaltung sicherte parallel die internen Abläufe sorgfältig ab. Die Kontrast Personalberatung bedankt sich ausdrücklich bei der Auftraggeberseite für die konstruktive Zusammenarbeit und bei allen Kandidat:innen für ihr Vertrauen und ihre Geduld bis zur Unterzeichnung des Vertrags.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHDipl.-Kfm. Ingo ScheiderBanksstraße 620097 HamburgFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail redaktion@kontrast-gmbh.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/6170297