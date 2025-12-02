Schlüchtern (ots) -Zuhause ist der Ort, an dem wir unsere Kinder aufwachsen sehen und wir als kleine Familie Erinnerungen sammeln werden - so Familie Rice, die mit Living Haus 2025 ihr Eigenheim verwirklichen. Bauherrin Annabell berichtet, wie der Hausbau zustande kam und was ihn so besonders macht.Living Haus: Erinnert ihr euch noch an den Moment, in dem ihr beschlossen habt: Wir bauen ein Haus?Annabell Rice: Als wir unterschrieben haben, war es ein unglaublich aufregender Moment - wie dieses warme, kribbelnde Gefühl, das man als Kind an Weihnachten hatte. Wir wussten, dass wir damit einen neuen Lebensabschnitt starten, den wir gemeinsam erleben dürfen.Living Haus: Was war euch beim Hausbau besonders wichtig?Annabell Rice: Für meinen Mann stand vor allem eines im Mittelpunkt: Eine Finanzierung, die sich gut anfühlt (damit er nachts ruhig schlafen kann). Ich dagegen hatte konkrete Vorstellungen. Ein offener Luftraum im Flur war schon immer mein Traum. Außerdem wünschte ich mir zwei Badezimmer: eins für die Kinder und eins nur für uns. Und am wichtigsten war mir, dass unser Berater wirklich zuhört - und unsere Wünsche nicht nur versteht, sondern auch umsetzt.Living Haus: Wie seid ihr auf Living Haus aufmerksam geworden? Und was war euer erster Eindruck?Annabell Rice: Es ist eine lustige Story und wirklich reiner Zufall. Wir waren schon völlig frustriert auf der Suche nach einem passenden Grundstück. Bei uns in der Region ist das echt schwierig. Aus der Not heraus habe ich dann eine Kleinanzeige mit "Suche Grundstück" eingestellt. Wenige Tage später meldete sich ein Berater von Living Haus, machte uns auf ein neues Baugebiet aufmerksam und wir verabredeten direkt ein Kennenlerngespräch. Und genau dort hat alles seinen Anfang genommen.Living Haus: Der Titel des Interviews ist "Warum wir uns bei Living Haus sofort verstanden fühlten". Was genau hat euch dieses Gefühl gegeben?Annabell Rice: Die Chemie zwischen dem Living Haus Berater und uns hat direkt gestimmt. Er hat sofort verstanden, was uns wichtig war und ist auf die Dinge detailliert eingegangen. Wir konnten unser Traumhaus planen!Living Haus: Wie wichtig war euch die Möglichkeit, individuell mitzugestalten; z. B. durch das DIY Ausbau-Coaching oder den Living Hauskonfigurator?Annabell Rice: Das DIY Ausbau-Coaching war mega praktisch, um neue Dinge zu lernen. Wir haben uns das Verspachteln zeigen lassen und somit die Malerarbeiten selbst in die Hand genommen. Darauf sind wir besonders stolz, weil es viel besser wurde als gedacht und wir dabei so viel Geld gespart haben. Außerdem haben wir selbst verspachtelt, tapeziert, gestrichen, Klickvinyl verlegt und die Badmöbel angebracht.Living Haus: Gab es Herausforderungen auf dem Weg und wie wurdet ihr dabei unterstützt?Annabell Rice: Unsere persönliche Herausforderung war, dass wir neben dem Hausbau noch unser erstes Kind bekommen haben. Hausbau und Baby ist schon ziemlich sportlich, aber dafür umso schöner das Kinderzimmer zu gestalten.Living Haus: Würdet ihr sagen, dass euer Zuhause heute so ist (oder so werden kann), wie ihr es euch erträumt habt?Annabell Rice: Wir leben in einer wunderschönen Gegend mit einer tollen Nachbarschaft. Es ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, unseren Kindern ein eigenes Zuhause bieten zu können, in unserem ganz persönlichen Traumhaus.Living Haus: Was ist euer Lieblingsplatz im Haus und warum?Annabell Rice: Ich habe zwei Lieblingsplätze, zum einen ist es unsere Küche. Ich habe schon immer von einer schwarzen Küche mit einer versteckten Speisekammer geträumt und habe nun beides. Zum anderen ist es das Kinderzimmer. Die Fototapete, die kleinen Möbel und die liebevoll eingerichtete Spielecke zeigen mir, dass Leben im Haus steckt.Living Haus: Noch eine Frage zum Abschluss. Wenn ihr eurem früheren Ich einen Satz sagen könntet - kurz vor der Entscheidung für Living Haus - wie würde er lauten?Annabell Rice: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.Über Living HausLeb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit, dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.
Mehr Informationen: livinghaus.de