Köln (ots) -Der Sonderpreis der 1LIVE Krone geht in diesem Jahr an zwei Filmemacher, deren Werk zu einem der prägendsten Popkultur-Momente des Jahres wurde: Juan Moreno und Sinan Sevinç. Mit ihrer Biografie "BABO - DIE HAFTBEFEHL STORY" ist es ihnen auf beeindruckende Weise gelungen, bundesweit Debatten anzustoßen, die von besonderer gesellschaftlicher Relevanz sind - von Schulhöfen und Bahnsteigen bis hinein in Politik und Leitmedien.Im Zentrum des Films steht die Auseinandersetzung mit Themen, die junge Zielgruppen ebenso betreffen wie die Gesellschaft insgesamt: der Umgang mit Kokain, dessen Konsum unter jüngeren Menschen in Deutschland zuletzt signifikant gestiegen ist, transgenerationale Traumata, Fragen nach Sucht und mentaler Gesundheit, die Verantwortung von Umfeld und Branche, die Rolle von Partnerschaften unter extremen Belastungen sowie die Frage, wo Profitorientierung ihre Grenze finden muss. Alles erzählt entlang der Geschichte des Rap-Stars Haftbefehl."Moreno und Sevinç ist es gelungen, innerhalb weniger Wochen gesellschaftliche Diskussionen in einer Breite auszulösen, wie es nur selten gelingt. Der 1LIVE Sonderpreis geht damit weniger an ein Format, sondern an ein genreübergreifendes Popkultur-Phänomen", begründet 1LIVE-Chefin Schiwa Schlei die Entscheidung der Redaktion. "Dieses Format beweist auf beeindruckende Weise, welche Kraft Popkultur hat."Die Regisseure zeigen, wie ein einzelnes Werk Debatten anstoßen kann, die kulturell, sozial und politisch nachhallen. Die erzählerische Kraft macht sowohl individuelle Schicksale als auch strukturelle Zusammenhänge sichtbar - ein Grund dafür, dass selbst Fachstellen und politische Akteure öffentlich reagierten.Bereits in den ersten sechs Tagen erzielte die Doku 4,1 Millionen Views im deutschsprachigen Raum. Dass sie zugleich Schulhöfe, Ausbildungsplätze, Alltagsgespräche, Politik und Feuilletons erreichte, unterstreicht die besondere gesellschaftliche Relevanz. Parallel dazu löste das Werk eine Bewegung in den Musikcharts aus: Sowohl Haftbefehl als auch Reinhard Mey, dessen Song im Film eine zentrale Rolle spielt, erreichten neue Spitzenplatzierungen."Wir fühlen uns sehr geehrt! 'BABO - DIE HAFTBEFEHL STORY' war von Anfang bis Ende eine abenteuerliche Reise, die uns als Team geprägt hat und es freut uns sehr zu sehen, wie diese Arbeit nun ihre Anerkennung findet", sagen Juan Moreno und Sinan Sevinç. "Wir sind beeindruckt von der Resonanz und dankbar für die enorme Zuschauerschaft, die den Film angenommen, diskutiert und weitergetragen hat. Unser größter Dank gilt Aykut Anhan. Seine Ehrlichkeit, Verletzlichkeit und sein Mut, sich vollständig zu öffnen, haben diesen Film getragen. Dieser Preis gehört ebenso ihm."Würdigung bei der 1LIVE Krone am 4. Dezember 2025Der Sonderpreis an Juan Moreno und Sinan Sevinç wird im Rahmen der 1LIVE Krone am 4. Dezember 2025 in Bielefeld verliehen. Fans können die Verleihung ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, auf 1live.de im Stream, im Radio bei 1LIVE, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und in der ARD Mediathek verfolgen.