Hamburg (ots) -Wenn in Deutschland über das Festtagsessen gesprochen wird, stehen Gans, Ente und Braten meist im Mittelpunkt. Doch die aktuellen Marktdaten des Fisch-Informationszentrums (FIZ) zeichnen ein anderes, überraschend deutliches Bild: Fisch gehört längst fest zur weihnachtlichen Esskultur - nur spricht kaum jemand darüber.Die Verbrauchsdaten zeigen, dass der Dezember über alle Fischkategorien hinweg der stärkste Monat des Jahres ist - mit Ausschlägen, die weit über dem normalen Jahresniveau liegen. Besonders auffällig ist der Räucherfisch, der im Vergleich zum Monatsdurchschnitt von Januar bis November regelrechte Höhenflüge erlebt: "2023 wurde rund 70 Prozent mehr gekauft, 2024 rund 66 Prozent", so Julia Steinberg-Böthig, Ernährungswissenschafterin beim FIZ und betont: "Kein anderes Fischsegment zeigt derart ausgeprägte Festtagsspitzen."Auch Frischfisch legt zur Weihnachtszeit kräftig zu: plus 39 Prozent im Jahr 2023 und plus 33 Prozent im Jahr 2024. Damit wird deutlich: Für Weihnachten wird bewusst frisch eingekauft - ob Lachsfilet, ganze Fische oder edlere Arten.Der Fischkonsum insgesamt folgt diesem Trend mit deutlichen Peaks: plus rund 33 Prozent (2023) und plus rund 25 Prozent (2024) gegenüber dem Durchschnitt der ersten elf Monate. Trotz eines leichten Rückgangs im Vergleich zum Vorjahr bleibt 2024 klar auf hohem Niveau. Die Botschaft: Fisch ist ein verlässlicher Dezembertreiber - und das Jahr für Jahr.Jede/r Vierte plant Fisch - ein stabiler, kaufkräftiger KernDie Nachfrage zeigt sich auch in aktuellen Umfragedaten: Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Appinio im Auftrag des Marine Stewardship Council (MSC) Anfang November zum Weihnachtsessen 2025 planen unter 1.000 Befragten rund ein Viertel der Menschen in Deutschland Fisch oder Meeresfrüchte für ihr Weihnachtsessen ein. "Es ist eine kleine Gruppe - aber eine sehr stabile und kaufkräftige. Sie bestimmt maßgeblich, warum die Absatzkurven im Dezember so punktgenau nach oben ausschlagen", sagt FIZ-Referentin Julia Steinberg-Böthig. Gerade Lachs, Garnelen und andere Krustentiere gehören zu den Favoriten der Festtage. Premiumprodukte, die Genuss, Moderne und einfache Zubereitung vereinen. Der klassische Karpfen und auch die Weihnachtsgans spielen dagegen eine zunehmend kleinere Rolle, so das Ergebnis der MSC-Umfrage.Die MSC-Umfrage zeigt auch: An Weihnachten überwiegt der Genuss. Nur rund ein Drittel der Fischesser achtet beim Festtagsfisch besonders auf Nachhaltigkeit. Gleichzeitig fühlt sich beinahe die Hälfte nicht ausreichend darüber informiert, wie man nachhaltigen Fisch erkennt. Ein Spannungsfeld, das verdeutlicht: Weihnachtsentscheidungen folgen weniger rationalen Kriterien als emotionalen Gewohnheiten.Ein Klassiker, der selten als solcher wahrgenommen wirdOb als festlicher Räucherlachsteller, edles Lachsfilet oder Garnelenpfanne - für viele Haushalte gehört Fisch selbstverständlich zum Fest. Nur wird er im öffentlichen Bewusstsein häufig von den lauteren Klassikern übertönt. Die Zahlen des FIZ machen jedoch klar: Fisch wird im Dezember sehr nachgefragt. "Er ist vielleicht nicht der lauteste Festtagsstar. Aber er ist der zuverlässigste - und einer, der in vielen Familien einfach dazugehört", so Julia Steinberg-Böthig.Pressekontakt:Fisch-Informationszentrum (FIZ) e.V.Dipl. oec. troph. Julia Steinberg-BöthigGroße Elbstraße 133D-22767 HamburgTel. 040 / 389 25 97Mobil: 0151 420 360 58Mail: jboethig@fischinfo.deWeb: www.fischinfo.deOriginal-Content von: FIZ Fisch-Informationszentrum e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41894/6170397