Mainz (ots) -Woche 03/26Montag, 12.01.Bitte Ergänzung der Dachzeile beachten:1.10 Zum Geburtstag von Wolfgang StumphStubbe - Von Fall zu FallStubbes Erbschaft(ZDF 7.10.1995)(Ergänzung bitte auch für die anschließenden Sendungen mit Wolfgang Stumph um 2.40 Uhr, 4.10 Uhr und 5.40 Uhr beachten.)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6170446

