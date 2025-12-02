DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
NASDAQ 22/52 NAQA US631103AM02 02.12.2025 HZE/EOT
NASDAQ 23/28 US63111XAH44 02.12.2025 HZE/EOT
