FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 02.12.2025 - 11.00 am
- BERENBERG CUTS FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 560 (580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS TELECOM PLUS PRICE TARGET TO 2000 (2580) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS IG GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1300 PENCE - GOLDMAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 2330 (2120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN ADDS CAIXABANK, STANDARD CHARTERED, ERSTE TO EUROPEAN BANKS TOP PICKS - JPMORGAN CUTS EVOKE PRICE TARGET TO 34 (66) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 2450 (2900) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1190 (1360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES AIB AND BARCLAYS ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES ENTAIN TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1090 (1150) PENCE - JPMORGAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 1060 (1010) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 11900 (10400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 102 (100) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 85 (78) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 1880 (1770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS AUCTION TECHNOLOGY GROUP TARGET TO 310 (415) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BARRATT REDROW TO 'SECTOR PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 450 (575) PENCE - RBC CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3150 (3300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CUTS BERKELEY GROUP TO 'UNDERPERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3700 (4900) P - RBC CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 205 (245) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 475 (500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES PERSIMMON TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1750 (1375) PENCE - RBC RAISES TAYLOR WIMPEY TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 150 (130) PENCE - RBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TARGET TO 460 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News