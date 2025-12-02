Von Silvio Vergallo, Head of Government and Inflation Linked Bonds bei Eurizon Das Jahr 2025 verlief konstruktiver als viele erwartet hatten. Nach einigen schwierigen Zyklen, die von anhaltender Inflation und unerbittlichen Zinserhöhungen geprägt waren, kam endlich eine Markterholung. Die Zinssenkung der EZB und das allmähliche Nachlassen der Inflation führten dazu, dass sich die Stimmung verbesserte und die Gesamtrenditen sich stabilisierten. Insbesondere ...

