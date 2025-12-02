EQS-News: Sermatec / Schlagwort(e): Miscellaneous

Globale Expansion beschleunigen: Die Auslandsprojekte von Sermatec treten in die Phase der konzentrierten Lieferung ein



SHANGHAI, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Lastwagen, beladen mit Energiespeichercontainern mit dem Sermatec-Logo, stehen bereit und werden in Kürze zu verschiedenen Projektstandorten in ganz Europa aufbrechen. Dies ist der Beginn einer neuen konzentrierten Lieferphase für die Auslandsprojekte von Sermatec. Sermatec nutzt seine eigenständig entwickelten Kerntechnologien, schlanke Fertigungsverfahren und umfangreiche Erfahrung in der Projektabwicklung, um inmitten eines komplexen internationalen Umfelds und unter engen Lieferfristen sicherzustellen, dass Projekte im Ausland termingerecht voranschreiten und gleichzeitig strenge Qualitätsstandards erfüllen. Bei den gelieferten Einheiten handelt es sich um flüssigkeitsgekühlte Containerspeichersysteme der Serlattice Series 5 mit einer Kapazität von 5 MWh, die mehrere Betriebsmodi unterstützen, darunter Spitzenlastabdeckung, Lastmanagement, Notstromversorgung und kommandogesteuerte Verteilung. Diese Systeme bieten einen sicheren, effizienten Betrieb, eine hohe Stromqualität und eine lange Lebensdauer. Es handelt sich dabei nicht nur um Ausrüstungslieferungen, sondern um den Einsatz nachhaltiger Energiemanagementlösungen, die zur Energiewende in Europa beitragen. Von Ostasien bis Europa und von der Bereitstellung von Lösungen bis zur gemeinsamen Entwicklung von Standards demonstriert diese konzentrierte Lieferphase den modernen Ansatz von Sermatec für die globale Zusammenarbeit. Sermatec verfügt über umfassende Kenntnisse der lokalen Netzanforderungen und bietet hochwertige, maßgeschneiderte Lösungen, die die Auswahl der Zellen, die Systemintegration, Werksprüfungen und die Ferninbetriebnahme umfassen. Jede Phase unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle, die eine effiziente Lieferung und eine Produktleistung ermöglicht, die neue Maßstäbe in der Projektausführung setzt. Um die rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten, hat Sermatec umfassende Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergriffen. Verstärkte strategische Lieferantenpartnerschaften und die vertikale Integration wichtiger Komponenten gewährleisten einen stabilen Zugang zu kritischen Materialien. Lokalisierte technische Unterstützung und Kundendienstteams in ganz Europa bieten schnelle Reaktionsmöglichkeiten, die die Lieferleistung weiter verbessern. Das durchgängige Liefergarantiesystem von Sermatec umfasst Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Logistik und Kundendienst. Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden globalen Energiewende gewährleistet es, dass das Unternehmen seinen Kunden weltweit hochwertige, effiziente und intelligente Energielösungen anbieten kann. Mit dem Ertönen der Hafensirenen und dem Auslaufen der Schiffe verdeutlichen diese Lieferungen die internationale Leistungsfähigkeit von Sermatec und zeigen, wie chinesische Energiespeichertechnologien den globalen Fortschritt in Richtung Netto-Null unterstützen können. Informationen zu Sermatec Sermatec entwickelt und produziert fortschrittliche Energiespeicher- und intelligente Energielösungen und hat sich zum Ziel gesetzt, den weltweiten Übergang zu nachhaltigen Energiesystemen durch technologische Innovationen, integrierte Fertigung und lokalisierten Service zu unterstützen. Video - https://mma.prnewswire.com/media/2835033/EN_150M.mp4 View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/globale-expansion-beschleunigen-die-auslandsprojekte-von-sermatec-treten-in-die-phase-der-konzentrierten-lieferung-ein-302630582.html



