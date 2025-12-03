The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.12.2025
ISIN Name
FR0014012K95 EUTELSAT COMMS ANR.
DE000LB2BL77 LBBW FESTZINS 21/25
US26441CBV63 DUKE ENERGY 22/25
DE000A30WF43 DT.PFBR.BANK MTN.35421 LS
DE000CZ43ZJ6 COBA MTH S.P58
XS2270152098 LDKRBK.BAD.W.MTN 20/25DL
DE000A2847Z6 WT 80 IM.BUS 20/25
XS2631416950 ASML HOLDING 23/25
DE000HLB79S1 LB.HESS.THR.CARRARA12C/22
XS1732478000 ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26
DE000A0EUPJ7 DZ HYP OE.PF.R.1009 MTN
DE000LB1M0Q0 LBBW STUFENZINS 17/25
DE000HLB5H10 LB.HESS.THR.CA.TIL.12B/17
DE000CZ40MG6 COBA 17/25 S.892
CH0373476032 AUTONEUM HLDG 17-25
USU26790AB82 ENLINK MIDST 20/28 REGS
CH0401956880 CA HOME LOAN SFH 18-25MTN
DE000LB2CU83 LBBW MTN 20/25 LS
FR0013300191 HSBC CE 17-25 FLR MTN
