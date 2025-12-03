Anzeige
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
PR Newswire
03.12.2025 08:06 Uhr
VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, December 03

Fund Name NAV Date Ticker Symbol ISIN Shares in Issue Net Asset Value NAV per Share
VANECK AEX UCITS ETF 2025-12-02 NL0009272749 3938777.000 374299584.80 95.0294
VANECK MULTI-ASSET BALANCED 2025-12-02 NL0009272772 513000.000 37673163.93 73.4370
VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO 2025-12-02 NL0009272780 360000.000 30624622.91 85.0684
VANECK GLOBAL REAL ESTATE 2025-12-02 NL0009690239 8310404.000 320603377.73 38.5786
VANECK IBOXX EUR CORPORATES 2025-12-02 NL0009690247 2598390.000 44859222.28 17.2642
VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10 2025-12-02 NL0009690254 2426537.000 30240013.54 12.4622
VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5 2025-12-02 NL0010273801 2681000.000 51348595.96 19.1528
VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-02 NL0010731816 868000.000 74764614.68 86.1343
VANECK MORN DM DIV LEADERS 2025-12-02 NL0011683594 88350000.000 4131686617.84 46.7650
VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED 2025-12-02 NL0010408704 30703010.000 1114003432.14 36.2832
VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT 2025-12-02 NL0009272764 318000.000 20076416.32 63.1334

