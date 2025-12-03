VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 03
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-12-02
|NL0009272749
|3938777.000
|374299584.80
|95.0294
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-12-02
|NL0009272772
|513000.000
|37673163.93
|73.4370
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-12-02
|NL0009272780
|360000.000
|30624622.91
|85.0684
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-12-02
|NL0009690239
|8310404.000
|320603377.73
|38.5786
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-12-02
|NL0009690247
|2598390.000
|44859222.28
|17.2642
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-12-02
|NL0009690254
|2426537.000
|30240013.54
|12.4622
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-12-02
|NL0010273801
|2681000.000
|51348595.96
|19.1528
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-02
|NL0010731816
|868000.000
|74764614.68
|86.1343
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-12-02
|NL0011683594
|88350000.000
|4131686617.84
|46.7650
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-12-02
|NL0010408704
|30703010.000
|1114003432.14
|36.2832
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-12-02
|NL0009272764
|318000.000
|20076416.32
|63.1334
