Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 03
|02/12/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|270551.89
|6.1483
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|112099650.00
|695668726.09
|6.2058
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|233738.98
|5.0029
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|20673676.24
|5.7427
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|269354.90
|6.138
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|20554456.00
|125109981.35
|6.0868
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|212785.00
|1145438.58
|5.3831
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|02/12/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|265358104.33
|6.8374
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|02/12/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5120000.00
|30371578.00
|5.9319
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|02/12/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52400000.00
|267342201.80
|5.102
