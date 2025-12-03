DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 03-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 03/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 1000000000 2.75% Guaranteed Notes due 03/06/2031; fully paid; (Represented by Debt and debt-like XS3244881036 -- notes to bearer of SEK2,000,000 each) securities Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 200000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B43VDT70 -- securities 79300 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid Debt and debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc 535000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4ND3602 -- securities 14000 iShares Physical Gold GBP Hedged ETC; fully paid Debt and debt-like IE000Q2P3ZQ3 -- securities 83000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4LHWP62 -- securities 431000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like IE00B4NCWG09 -- securities Issuer Name: UNITED KINGDOM 1000000000 0 1/8% Index-linked Treasury Gilt due 10/08/2031; fully paid Debt and debt-like GB00BNNGP551 -- securities Issuer Name: Xtrackers ETC plc 68000 Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully Debt and debt-like DE000A2T0VU5 -- paid securities Issuer Name: 21Shares AG 50000 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully Debt and debt-like CH0454664027 -- paid securities 30000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid Debt and debt-like CH1209763130 -- securities 50000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid Debt and debt-like CH0454664001 -- securities 420000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid Debt and debt-like CH1199067674 -- securities Issuer Name: Alkemy Capital Investments PLC 605155 Ordinary Shares of GBP0.02 each; fully paid Equity shares GB00BMD6C023 -- (transition) Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 65000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH394 -- securities 1018000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BJYDH287 -- securities Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 16000 Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid Debt and debt-like XS2376095068 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 15000 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZM24 -- securities 92000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities 7000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid Debt and debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 2500000000 Callable Zero Coupon Notes due 03/12/2035; fully paid; (Registered Debt and debt-like XS3245561413 -- in denominations of ZAR200,000 each) securities Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 48000 WisdomTree Zinc; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY872 -- securities 9200 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like JE00BN7KB664 -- securities 304000 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKK82 -- securities 50500 WisdomTree Sugar; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY658 -- securities 1900 WisdomTree Tin; fully paid Debt and debt-like JE00B2QY0H68 -- securities 8500 WisdomTree Nickel; fully paid Debt and debt-like GB00B15KY211 -- securities 36000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like JE00B24DKC09 -- securities 11800 WisdomTree Lead; fully paid Debt and debt-like JE00B2QY0436 -- securities 25200 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTS64 -- securities 79600 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV134 -- securities 89000 WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTG43 -- securities 18000 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFV803 -- securities 4000 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00B2NFTL95 -- securities 17000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like JE00BDD9QD91 -- securities 1500 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like JE00B24DLX86 -- securities 27400 WisdomTree Gold; fully paid Debt and debt-like GB00B15KXX56 -- securities 168000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like JE00B78CGV99 -- securities 1000 WisdomTree Petroleum; fully paid Debt and debt-like GB00B15KYC19 -- securities
