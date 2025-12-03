Anzeige
Mittwoch, 03.12.2025
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
03.12.2025 09:33 Uhr
Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
03-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

03/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice:- 
 
Amount    Security Description                        Listing Category    ISIN 
 
Issuer Name: OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG 
 
1000000000  2.75% Guaranteed Notes due 03/06/2031; fully paid; (Represented by Debt and debt-like   XS3244881036 --  
       notes to bearer of SEK2,000,000 each)               securities 

Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
200000    Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid      Debt and debt-like   IE00B43VDT70 --  
                                         securities 
 
 
79300     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid       Debt and debt-like   IE00B579F325 --  
                                         securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
535000    iShares Physical Gold ETC; fully paid               Debt and debt-like   IE00B4ND3602 --  
                                         securities 
 
 
14000     iShares Physical Gold GBP Hedged ETC; fully paid          Debt and debt-like   IE000Q2P3ZQ3 --  
                                         securities 
 
 
83000     Physical Platinum ETC; fully paid                 Debt and debt-like   IE00B4LHWP62 --  
                                         securities 
 
 
431000    Physical Silver ETC; fully paid                  Debt and debt-like   IE00B4NCWG09 --  
                                         securities 

Issuer Name: UNITED KINGDOM 
 
1000000000  0 1/8% Index-linked Treasury Gilt due 10/08/2031; fully paid    Debt and debt-like   GB00BNNGP551 --  
                                         securities 

Issuer Name: Xtrackers ETC plc 
 
68000     Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities due 23/04/2080; fully  Debt and debt-like   DE000A2T0VU5 --  
       paid                                securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
50000     21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully  Debt and debt-like   CH0454664027 --  
       paid                                securities 
 
 
30000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid Debt and debt-like   CH1209763130 --  
                                         securities 
 
 
50000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid    Debt and debt-like   CH0454664001 --  
                                         securities 
 
 
420000    21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid  Debt and debt-like   CH1199067674 --  
                                         securities 

Issuer Name: Alkemy Capital Investments PLC 
 
605155    Ordinary Shares of GBP0.02 each; fully paid            Equity shares     GB00BMD6C023 --  
                                         (transition) 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
65000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid    Debt and debt-like   GB00BJYDH394 --  
                                         securities 
 
 
1018000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like   GB00BJYDH287 --  
                                         securities 

Issuer Name: Invesco Digital Markets plc 
 
16000     Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid          Debt and debt-like   XS2376095068 --  
                                         securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
15000     CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid Debt and debt-like   GB00BLD4ZM24 --  
                                         securities 
 
 
92000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like   GB00BLD4ZL17 --  
                                         securities 
 
 
7000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid     Debt and debt-like   GB00BLD4ZL17 --  
                                         securities 

Issuer Name: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 
 
2500000000  Callable Zero Coupon Notes due 03/12/2035; fully paid; (Registered Debt and debt-like   XS3245561413 --  
       in denominations of ZAR200,000 each)                securities 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
48000     WisdomTree Zinc; fully paid                    Debt and debt-like   GB00B15KY872 --  
                                         securities 
 
 
9200     WisdomTree Wheat; fully paid                    Debt and debt-like   JE00BN7KB664 --  
                                         securities 
 
 
304000    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid            Debt and debt-like   JE00B24DKK82 --  
                                         securities 
 
 
50500     WisdomTree Sugar; fully paid                    Debt and debt-like   GB00B15KY658 --  
                                         securities 
 
 
1900     WisdomTree Tin; fully paid                     Debt and debt-like   JE00B2QY0H68 --  
                                         securities 
 
 
8500     WisdomTree Nickel; fully paid                   Debt and debt-like   GB00B15KY211 --  
                                         securities 
 
 
36000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid             Debt and debt-like   JE00B24DKC09 --  
                                         securities 
 
 
11800     WisdomTree Lead; fully paid                    Debt and debt-like   JE00B2QY0436 --  
                                         securities 
 
 
25200     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid          Debt and debt-like   JE00B2NFTS64 --  
                                         securities 
 
 
79600     WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid         Debt and debt-like   JE00B2NFV134 --  
                                         securities 
 
 
89000     WisdomTree Corn 2x Daily Leveraged; fully paid           Debt and debt-like   JE00B2NFTG43 --  
                                         securities 
 
 
18000     WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid          Debt and debt-like   JE00B2NFV803 --  
                                         securities 
 
 
4000     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid           Debt and debt-like   JE00B2NFTL95 --  
                                         securities 
 
 
17000     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid     Debt and debt-like   JE00BDD9QD91 --  
                                         securities 
 
 
1500     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid         Debt and debt-like   JE00B24DLX86 --  
                                         securities 
 
 
27400     WisdomTree Gold; fully paid                    Debt and debt-like   GB00B15KXX56 --  
                                         securities 
 
 
168000    WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid               Debt and debt-like   JE00B78CGV99 --  
                                         securities 
 
 
1000     WisdomTree Petroleum; fully paid                  Debt and debt-like   GB00B15KYC19 --  
                                         securities

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
