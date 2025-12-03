Berlin (ots) -Im Rahmen des Jahrestreffens der Ausbilderinnen und Ausbilder in der Papier- und Zellstoffindustrie im Papierzentrum in Gernsbach wurde am 2. Dezember 2025 zum zweiten Mal der Heinrich-August-Schoeller-Bestenpreis des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE verliehen. Diese Auszeichnung würdigt die drei jahrgangsbesten Papiertechnologinnen sowie Papiertechnologen und ist mit Preisgeldern sowie Bildungsgutscheinen der Bildungsakademie Papier im Förderverein Papierzentrum Gernsbach (FÖP) verbunden.Den Bestenpreis für den jahrgangsbesten Papiertechnologen und ein Preisgeld von 500 Euro erhielt Simon Pfeifer von der Koehler Paper SE in Oberkirch. Der Bestenpreis für die jahrgangszweitbeste Papiertechnologin ging an Jolina Teuffel von der LEIPA Group GmbH in Schwedt, die mit 400 Euro ausgezeichnet wurde. Den Bestenpreis für den jahrgangsdrittbesten Papiertechnologen und 300 Euro sicherte sich Nils Koburger von der Mercer Rosenthal GmbH in Rosenthal am Rennsteig. Der jeweilige Geldbetrag wird in diesem Jahr erstmals durch die großzügige Zuwendung der beiden Enkel von Heinrich August Schoeller, André Schoeller und Samuel Schoeller, verdoppelt. Als Enkel von Heinrich-August-Schoeller und Teilgesellschafter der SCHOELLERSHAMMER GmbH in Düren freuen sie sich sehr über die kreativen, kompetenten und innovativen Ideen, die die Absolvierenden der dualen Ausbildung in unserer traditionsreichen Branche einbringen, welche sich durch nachhaltige Innovationen und zukunftsorientierte Entwicklungen kontinuierlich neu ausrichtet. Zusätzlich wurden David Savarovski von der Koehler Paper SE in Oberkirch, Michael Maisch von der Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG in Fulda und Lukas Schreier von der Krempel GmbH & Co. Pressspanwerk KG in Thalheim mit FÖP-Ehrenpreisen, einem Bildungsgutschein der Bildungsakademie Papier im FÖP, ausgezeichnet. Die Preisverleihung erfolgte zu Beginn des Jahrestreffens durch Andre Müller, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Verbands DIE PAPIERINDUSTRIE für Bildungsfragen.In Erinnerung an Heinrich August Schoeller (1923-2021), Mitinhaber der Papierfabrik SCHOELLERSHAMMER GmbH und langjähriger Vorsitzender des Arbeitgeberverbands der Papier erzeugenden Industrie von Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung, den ehemaligen Ehrenvorsitzenden unserer Gründungsorganisation Vereinigung der Arbeitgeberverbände der Deutschen Papierindustrie sowie des FÖP, werden seit dem vergangenen Jahr, vergleichbar den bereits seit vielen Jahren etablierten Bestenpreisen von DIE PAPIERINDUSTRIE für herausragende Studienleistungen an den papiertechnischen Studiengängen in Darmstadt, Dresden, Karlsruhe und München, ebenfalls die besten Absolvierenden der dualen Ausbildung zur Papiertechnologin und zum Papiertechnologen ausgezeichnet, die in diesem Jahr ihre Ausbildung an der Johann-Friedrich-Pierer-Schule Altenburg sowie der Papiermacherschule Gernsbach - Schulzentrum Papiertechnik abgeschlossen haben. Die Witwe von Heinrich August Schoeller, Karin Schoeller, unterstützte noch zu ihren Lebzeiten die Benennung der Auszeichnung. Finanziert werden die Bestenpreise aus dem LENA-Fonds der Landesarbeitgeberverbände der Papier- und Zellstoffindustrie im Verband DIE PAPIERINDUSTRIE.PRESSEKONTAKT:DIE PAPIERINDUSTRIEMarilena HantkeLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMarkgrafenstraße 1910969 BerlinT +49 171 3505182m.hantke@papierindustrie.dewww.papierindustrie.deOriginal-Content von: DIE PAPIERINDUSTRIE e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16061/6171507