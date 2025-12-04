EQS-News: Concilia Services Inc. / Schlagwort(e): Rechtssache

ANKÜNDIGUNG DES VERGLEICHS DER SAMMELKLAGE IN BEZUG AUF LIGHTSPEED-WERTPAPIERE



04.12.2025 / 13:10 CET/CEST

Lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig, da er Ihre Rechte beeinflussen kann. Diese Mitteilung richtet sich an alle natürlichen und juristischen Personen, mit Ausnahme bestimmter mit den Beklagten verbundener Personen, die zwischen dem 7. März 2019 und dem 3. November 2021 Wertpapiere von LIGHTSPEED COMMERCE INC. oder LIGHTSPEED POS INC. erworben haben (zusammenfassend die "Sammelklägergruppe" oder "Sammelkläger"). MONTREAL, 4. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Vor dem Superior Court of Québec wurde eine Sammelklage gegen Lightspeed Commerce Inc., mehrere seiner Direktoren und leitenden Angestellten und PricewaterhouseCoopers LLP (zusammen die "Beklagten") eingereicht. Die Kläger behaupten, dass die Beklagten in ihren öffentlichen Unterlagen und Erklärungen wesentliche Tatsachen in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit von Lightspeed Commerce Inc. falsch dargestellt haben. Am 25. November 2025 genehmigte der ehrenwerte Lukasz Granosik, J.S.C., die Beilegung dieses Verfahrens ohne jegliches Schuldanerkenntnis seitens der Beklagten, die jegliche Behauptung eines Fehlverhaltens abstreiten. Diese Mitteilung enthält eine Zusammenfassung des Vergleichs und darüber, was die Mitglieder der Sammelklägergruppe tun müssen, wenn sie eine Entschädigung im Rahmen des Vergleichs erhalten möchten. ZUSAMMENFASSUNG DER VEREINBARUNGSBEDINGUNGEN

Die Beklagten zahlen 11 Mio. CDN $ zur vollständigen und endgültigen Abgeltung aller gegen sie erhobenen Ansprüche. Die Gebühren für den Anwalt der Sammelklägergruppe wurden vom Gericht auf ein Drittel (33,33 %) dieses Betrags zuzüglich Auslagen und Steuern festgesetzt, die als erste Belastung des Vergleichsbetrags zu zahlen sind. Der Vergleichsbetrag, abzüglich der Gebühren und Auslagen des Anwalts der Sammelklägergruppe, der Kosten des Verwalters und der Steuern, wird gemäß dem vom Gericht genehmigten Verteilungsplan an die Sammelklägergruppe auf der Grundlage von anteilig verteilt. Die Vergleichsvereinbarung und der Verteilungsplan können unter https://www.LightspeedSettlement.com eingesehen werden. EIN ANTRAG AUF ENTSCHÄDIGUNG MUSS BIS ZUM 4. MÄRZ 2026 GESTELLT WERDEN Jedes Mitglied der Sammelklägergruppe muss bis zum 4. März 2026 ein ausgefülltes Antragsformular einreichen, um eine Entschädigung im Rahmen des Vergleichs zu erhalten. Das Antragsformular kann unter https://www.LightspeedSettlement.com heruntergeladen werden. oder telefonisch beim Verwalter unter 1-888-350-7708 angefordert werden. Wenn Sie bis zum 4. März 2026 kein ausgefülltes Anspruchsformular einreichen, erhalten Sie keinen Teil des Netto-Vergleichsbetrags. Das Gericht ernannte Concilia Services Inc. zum Verwalter des Vergleichs, der unter anderem folgende Aufgaben hat (i) Anspruchsformulare entgegenzunehmen und zu bearbeiten; (ii) über die Berechtigung zur Entschädigung zu entscheiden; und (iii) den Netto-Vergleichsbetrag an die berechtigten Mitglieder der Sammelklägergruppe zu verteilen. Das Antragsformular ist über das sichere Online-Antragssystem unter https://www.LightspeedSettlement.com an den Verwalter zu übermitteln. Ein Antragsformular in Papierform können Sie nur einreichen, wenn Sie keinen Internetzugang haben. Das Antragsformular in Papierform kann per Post oder Kurier an den Verwalter geschickt werden: CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

Tel: 1-888-350-7708

lightspeed@conciliainc.com Achtung! "Lightspeed Commerce Inc. Sammelklage-Verfahren" FRAGEN Alle Fragen bezüglich des Anspruchsverfahrens, des Anspruchsformulars, der unterstützenden Unterlagen oder Ihrer Berechtigung als Mitglied der Sammelklägergruppe müssen an gerichtet werden. an den Verwalter Concilia Services Inc: CONCILIA SERVICES INC.

1-5900 Andover Ave.

Montréal (QC) H4T 1H5

Tel: 1-888-350-7708

lightspeed@conciliainc.com

Achtung: "Lightspeed Commerce Inc. Class Action Proceedings" Andere Fragen können an folgende Adresse gerichtet werden: Mtre Lea Bruyere

LPC Avocats Inc.

276, Saint-Jacques Street, Suite 801

Montréal, Québec, H2Y 1N3

Tel: 514.379.1572

Fax: 514.221.4441

lbruyere@lpclex.com FÜR WEITERE INFORMATIONEN Weitere Informationen finden Sie unter https://www.faguyco.com/class-actions/lightspeed . Die wichtigsten Dokumente zu den Sammelklagen sind auf der Website Registre des actions collectives unter https://www.registredesactionscollectives.quebec/en/Consulter/RecherchePublique abrufbar (Suche nach der Gerichtsakte Nr. 500-06-001164-215). HINWEIS FÜR MAKLERFIRMEN Bitte übermitteln Sie diese Mitteilung in englischer und französischer Sprache per E-Mail an Ihre Kunden, die zwischen dem 7. März 2019 und dem 3. November 2021 Wertpapiere von Lightspeed erworben haben und für die Sie eine gültige E-Mail-Adresse haben. Wenn Sie für einige dieser Kunden keine gültige E-Mail-Adresse haben, schicken Sie ihnen diese Mitteilung bitte auf dem Postweg in englischer und französischer Sprache. Die Maklerfirmen können insgesamt bis zu 15.000 $ für die Kosten der Verteilung dieser Mitteilung an die Mitglieder der Sammelklägergruppe beantragen. Übersteigt die Summe der eingereichten Beträge 15.000 USD, so wird die Forderung jedes Maklerunternehmens auf der Grundlage von anteilig gekürzt . Diese Bekanntmachung wurde vom Gerichtshof genehmigt. Fragen zu den in dieser Bekanntmachung genannten Punkten sollten NICHT an den Gerichtshof gerichtet werden. *Une version française de cet avis est disponible au https://www.ReglementLightspeed.com . View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ankundigung-des-vergleichs-der-sammelklage-in-bezug-auf-lightspeed-wertpapiere-302632996.html



