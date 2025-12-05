DJ Official List Notice
Financial Conduct Authority (-) Official List Notice 05-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 05/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing ISIN Category Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC Debt and 70000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B43VDT70 -- securities Debt and 83000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Debt and 8000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid debt-like IE00B579F325 -- securities Issuer Name: iShares Physical Metals plc Debt and 50000 Physical Platinum ETC; fully paid debt-like IE00B4LHWP62 -- securities Debt and 246000 iShares Physical Gold ETC; fully paid debt-like IE00B4ND3602 -- securities Issuer Name: SG ISSUER Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1 Debt and 3215108 each) debt-like XS3182297161 -- securities Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1 Debt and 1800000 each) debt-like XS3182297245 -- securities Issuer Name: UNITED KINGDOM Debt and 1000000000 4 1/4% Treasury Gilt due 07/09/2039; fully paid debt-like GB00B3KJDS62 -- securities Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank Preference Share Linked Notes due 05/12/2033; fully paid; (Represented by Debt and 3000000 notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 in debt-like XS2067297833 -- excess thereof up to and including GBP1,999) securities Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc Closed-ended 40779969 Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid investment GB00B17B3479 -- funds Issuer Name: NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA Structured Notes (Reverse) linked to the FTSE 100 Index due 05/12/2033; Debt and 762678 fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1.00 each) debt-like XS2736753612 -- securities Issuer Name: 21Shares AG Debt and 90000 21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid debt-like CH1209763130 -- securities Debt and 60000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid debt-like CH1199067674 -- securities Debt and 60000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid debt-like CH0454664001 -- securities Issuer Name: HANetf ETC Securities plc Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Debt and 40000 Securities; fully paid debt-like XS2115336336 -- securities Issuer Name: Amundi Physical Metals plc Debt and 30000 Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid debt-like FR0013416716 -- securities Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC Debt and 19000 Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC Securities; fully paid debt-like XS3087774306 -- securities Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited Debt and 190000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH287 -- securities Debt and 60000 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BJYDH394 -- securities Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited Debt and 17200 CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid debt-like GB00BLD4ZM24 -- securities Debt and 50000 CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid debt-like GB00BLD4ZL17 -- securities Issuer Name: iShares Digital Assets AG Debt and 360000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid debt-like XS2940466316 -- securities Issuer Name: HSBC Bank PLC 1051893 Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Anji Securitised GB00BTDGRG27 -- Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. due 04/06/2027 derivatives Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 2500000 Securities due 06/12/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer of Securitised XS3111075183 -- GBP1.00 each) derivatives 12200000 Securities due 05/12/2031; fully paid; (Represented by securities to Securitised XS3189072260 -- bearer of GBP1.00 each) derivatives 1870000 Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of Securitised XS3189138541 -- GBP1,000 each) derivatives 2625000 Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of Securitised XS3189029096 -- GBP1,000 each) derivatives Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited Debt and 10000 WisdomTree Precious Metals; fully paid debt-like GB00B15KYF40 -- securities Debt and 22100 WisdomTree Zinc; fully paid debt-like GB00B15KY872 -- securities Debt and 182400 WisdomTree Wheat; fully paid debt-like JE00BN7KB664 -- securities Debt and 1000 WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid debt-like JE00B24DKH53 -- securities Debt and 17700 WisdomTree Sugar; fully paid debt-like GB00B15KY658 -- securities Debt and 116500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKK82 -- securities Debt and 18000 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B24DKC09 -- securities Debt and 9000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid debt-like JE00B24DLX86 -- securities Debt and 28700 WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTW01 -- securities Debt and 32200 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFV134 -- securities Debt and 1500 WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid debt-like JE00B78DPL57 -- securities Debt and 185500 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9Q840 -- securities Debt and 21600 WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTS64 -- securities Debt and 30000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BDD9QD91 -- securities Debt and 2600 WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00B2NFTL95 -- securities Debt and 15200 WisdomTree Heating Oil; fully paid debt-like GB00B15KXY63 -- securities Debt and 386000 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid debt-like GB00B15KXV33 -- securities Debt and 168600 WisdomTree Copper; fully paid debt-like GB00B15KXQ89 -- securities Debt and 38200 WisdomTree Gold; fully paid debt-like GB00B15KXX56 -- securities Debt and 12000 WisdomTree Live Cattle; fully paid debt-like GB00B15KY096 -- securities Debt and 8000 WisdomTree Cocoa; fully paid debt-like JE00B2QXZK10 -- securities Debt and 47000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid debt-like JE00B78CGV99 -- securities Debt and 46000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid debt-like GB00B15KYG56 -- securities Debt and 500 WisdomTree Petroleum; fully paid debt-like GB00B15KYC19 -- securities Debt and 49500 WisdomTree Grains; fully paid debt-like GB00B15KYL00 -- securities Debt and 129500 WisdomTree Energy; fully paid debt-like GB00B15KYB02 -- securities Debt and 25500 WisdomTree Agriculture; fully paid debt-like GB00B15KYH63 -- securities Debt and 495600 WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY8102 -- securities Debt and 34700 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like JE00BYQY3Z98 -- securities Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited Debt and 1200 WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3WCLY57 -- securities Debt and 22000 WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid debt-like JE00B3X9GJ56 -- securities Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company Leverage Shares 3x Long Eli Lilly (LLY) ETP Securities due 15/09/2075; Debt and 4000 fully paid debt-like XS3068786626 -- securities Debt and 6400 Leverage Shares 2x Amazon ETP Securities due 05/12/2067; fully paid debt-like IE00BF03XH11 -- securities Debt and 32000 IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid debt-like XS2901884408 -- securities Debt and 9000 Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid debt-like XS2970736489 -- securities Debt and 38000 Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities; fully paid debt-like XS3135031279 -- securities Debt and 350000 Leverage Shares -3x Short South Korea ETP Securities; fully paid debt-like XS2472196331 -- securities Debt and 5000 Pantarai ADAPT ETP due 15/09/2075; fully paid debt-like XS3142919219 -- securities Debt and 1100000 Leverage Shares -4x Short Semiconductors ETP Securities; fully paid debt-like XS2779861165 -- securities Issuer Name: DB ETC plc Debt and 66766 db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid debt-like GB00B68FL050 -- securities Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited Debt and 19000 WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid debt-like JE00BQRFDY49 -- securities Debt and 19000 WisdomTree Physical Gold; fully paid debt-like JE00B1VS3770 -- securities Debt and 531000 WisdomTree Physical Silver; fully paid debt-like JE00B1VS3333 -- securities Debt and 2000 WisdomTree Core Physical Gold; fully paid debt-like JE00BN2CJ301 -- securities Debt and 14000 WisdomTree Physical Palladium; fully paid debt-like JE00B1VS3002 -- securities Issuer Name: QNB Finance Ltd Floating Rate Notes due 05/12/2030; fully paid; (Represented by notes to Debt and 20000000 bearer of USD200,000 each) debt-like XS3247565586 -- securities Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited Debt and 12000 WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid debt-like JE00B6RV6N28 -- securities Issuer Name: ASB Bank Limited Floating Rate Senior Unsecured Medium Term Notes due 05/01/2027; fully Debt and 150000000 paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) debt-like XS3246230604 -- securities Issuer Name: Upland Resources Limited 100000000 Ordinary shares of no par value Equity shares JE00BJXN4P16 -- (transition) 15000000 Ordinary shares of no par value Equity shares JE00BJXN4P16 -- (transition) Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged; fully Debt and 280000 paid debt-like XS2819843736 -- securities WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3x Daily Leveraged Debt and 16000 Securities; fully paid debt-like XS2872232850 -- securities Debt and 345000 WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid debt-like XS2819843223 -- securities Debt and 25000 WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00B94QLN63 -- securities Debt and 30000 WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid debt-like IE00BLS09N40 -- securities
Notes SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their dealing notice. =-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. †Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. ~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. ^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment Exchange. *Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its markets.
