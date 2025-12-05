Anzeige
Financial Conduct Authority: Official List Notice

DJ Official List Notice 

Financial Conduct Authority (-) 
Official List Notice 
05-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 

05/12/2025, 08:00 
 
The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from 
the time and date of this notice:- 
 
Amount    Security Description                           Listing     ISIN 
                                            Category 
 
 
Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 
 
                                            Debt and 
70000     Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid          debt-like    IE00B43VDT70 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
83000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid           debt-like    IE00B579F325 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
8000     Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid           debt-like    IE00B579F325 --  
                                            securities 

Issuer Name: iShares Physical Metals plc 
 
                                            Debt and 
50000     Physical Platinum ETC; fully paid                     debt-like    IE00B4LHWP62 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
246000    iShares Physical Gold ETC; fully paid                   debt-like    IE00B4ND3602 --  
                                            securities 

Issuer Name: SG ISSUER 
 
       Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1  Debt and 
3215108    each)                                   debt-like    XS3182297161 --  
                                            securities 
 
 
       Notes due 28/11/2035; fully paid; (Registered in denominations of GBP1  Debt and 
1800000    each)                                   debt-like    XS3182297245 --  
                                            securities 

Issuer Name: UNITED KINGDOM 
 
                                            Debt and 
1000000000  4 1/4% Treasury Gilt due 07/09/2039; fully paid              debt-like    GB00B3KJDS62 --  
                                            securities 

Issuer Name: Credit Agricole Corporate and Investment Bank 
 
       Preference Share Linked Notes due 05/12/2033; fully paid; (Represented by Debt and 
3000000    notes to bearer of GBP1,000 each and integral multiples of GBP1.00 in   debt-like    XS2067297833 --  
       excess thereof up to and including GBP1,999)               securities 

Issuer Name: Octopus Apollo VCT Plc 
 
                                            Closed-ended 
40779969   Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid                 investment   GB00B17B3479 --  
                                            funds 

Issuer Name: NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA 
 
       Structured Notes (Reverse) linked to the FTSE 100 Index due 05/12/2033;  Debt and 
762678    fully paid; (Represented by notes to bearer of GBP1.00 each)       debt-like    XS2736753612 --  
                                            securities 

Issuer Name: 21Shares AG 
 
                                            Debt and 
90000     21Shares Ethereum Core Exchange Traded Product (ETHC); fully paid     debt-like    CH1209763130 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
60000     21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product (CBTC); fully paid     debt-like    CH1199067674 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
60000     21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); fully paid        debt-like    CH0454664001 --  
                                            securities 

Issuer Name: HANetf ETC Securities plc 
 
       Metal Securities of The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC Debt and 
40000     Securities; fully paid                          debt-like    XS2115336336 --  
                                            securities 

Issuer Name: Amundi Physical Metals plc 
 
                                            Debt and 
30000     Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid      debt-like    FR0013416716 --  
                                            securities 

Issuer Name: HANETF MULTI-ASSET ETC ISSUER PLC 
 
                                            Debt and 
19000     Yieldmax MSTR Option Income Strategy ETC Securities; fully paid      debt-like    XS3087774306 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 
 
                                            Debt and 
190000    WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BJYDH287 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
60000     WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BJYDH394 --  
                                            securities 

Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited 
 
                                            Debt and 
17200     CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid    debt-like    GB00BLD4ZM24 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
50000     CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid        debt-like    GB00BLD4ZL17 --  
                                            securities 

Issuer Name: iShares Digital Assets AG 
 
                                            Debt and 
360000    Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid               debt-like    XS2940466316 --  
                                            securities 

Issuer Name: HSBC Bank PLC 
 
1051893    Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Anji      Securitised   GB00BTDGRG27 --  
       Microelectronics Technology (Shanghai) Co., Ltd. due 04/06/2027      derivatives 

Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 
 
2500000    Securities due 06/12/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer of Securitised   XS3111075183 --  
       GBP1.00 each)                               derivatives 
 
 
12200000   Securities due 05/12/2031; fully paid; (Represented by securities to   Securitised   XS3189072260 --  
       bearer of GBP1.00 each)                          derivatives 
 
 
1870000    Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of  Securitised   XS3189138541 --  
       GBP1,000 each)                              derivatives 
 
 
2625000    Securities due 06/12/2030; fully paid; (Registered in denominations of  Securitised   XS3189029096 --  
       GBP1,000 each)                              derivatives 

Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 
 
                                            Debt and
10000     WisdomTree Precious Metals; fully paid                  debt-like    GB00B15KYF40 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
22100     WisdomTree Zinc; fully paid                        debt-like    GB00B15KY872 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
182400    WisdomTree Wheat; fully paid                       debt-like    JE00BN7KB664 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1000     WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid             debt-like    JE00B24DKH53 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
17700     WisdomTree Sugar; fully paid                       debt-like    GB00B15KY658 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
116500    WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid               debt-like    JE00B24DKK82 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
18000     WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid                debt-like    JE00B24DKC09 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
9000     WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid             debt-like    JE00B24DLX86 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
28700     WisdomTree Sugar 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFTW01 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
32200     WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid            debt-like    JE00B2NFV134 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1500     WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid           debt-like    JE00B78DPL57 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
185500    WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid          debt-like    JE00BDD9Q840 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
21600     WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00B2NFTS64 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
30000     WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully paid         debt-like    JE00BDD9QD91 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
2600     WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00B2NFTL95 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
15200     WisdomTree Heating Oil; fully paid                    debt-like    GB00B15KXY63 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
386000    WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid                   debt-like    GB00B15KXV33 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
168600    WisdomTree Copper; fully paid                       debt-like    GB00B15KXQ89 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
38200     WisdomTree Gold; fully paid                        debt-like    GB00B15KXX56 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
12000     WisdomTree Live Cattle; fully paid                    debt-like    GB00B15KY096 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
8000     WisdomTree Cocoa; fully paid                       debt-like    JE00B2QXZK10 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
47000     WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid                  debt-like    JE00B78CGV99 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
46000     WisdomTree Industrial Metals; fully paid                 debt-like    GB00B15KYG56 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
500      WisdomTree Petroleum; fully paid                     debt-like    GB00B15KYC19 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
49500     WisdomTree Grains; fully paid                       debt-like    GB00B15KYL00 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
129500    WisdomTree Energy; fully paid                       debt-like    GB00B15KYB02 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
25500     WisdomTree Agriculture; fully paid                    debt-like    GB00B15KYH63 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
495600    WisdomTree Wheat 3x Daily Leveraged; fully paid              debt-like    JE00BYQY8102 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
34700     WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid             debt-like    JE00BYQY3Z98 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 
 
                                            Debt and 
1200     WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid            debt-like    JE00B3WCLY57 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and
22000     WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid            debt-like    JE00B3X9GJ56 --  
                                            securities 

Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 
 
       Leverage Shares 3x Long Eli Lilly (LLY) ETP Securities due 15/09/2075;  Debt and 
4000     fully paid                                debt-like    XS3068786626 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
6400     Leverage Shares 2x Amazon ETP Securities due 05/12/2067; fully paid    debt-like    IE00BF03XH11 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
32000     IncomeShares Amazon (AMZN) Options ETP; fully paid            debt-like    XS2901884408 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
9000     Leverage Shares 3x Long NIO ETP Securities: fully paid          debt-like    XS2970736489 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
38000     Leverage Shares -3x Short Tesla ETP Securities; fully paid        debt-like    XS3135031279 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
350000    Leverage Shares -3x Short South Korea ETP Securities; fully paid     debt-like    XS2472196331 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
5000     Pantarai ADAPT ETP due 15/09/2075; fully paid               debt-like    XS3142919219 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
1100000    Leverage Shares -4x Short Semiconductors ETP Securities; fully paid    debt-like    XS2779861165 --  
                                            securities 

Issuer Name: DB ETC plc 
 
                                            Debt and 
66766     db Physical Gold GBP Hedged ETC Securities due 01/04/2061; fully paid   debt-like    GB00B68FL050 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Metal Securities Limited 
 
                                            Debt and 
19000     WisdomTree Core Physical Silver Individual Securities; fully paid     debt-like    JE00BQRFDY49 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
19000     WisdomTree Physical Gold; fully paid                   debt-like    JE00B1VS3770 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
531000    WisdomTree Physical Silver; fully paid                  debt-like    JE00B1VS3333 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
2000     WisdomTree Core Physical Gold; fully paid                 debt-like    JE00BN2CJ301 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
14000     WisdomTree Physical Palladium; fully paid                 debt-like    JE00B1VS3002 --  
                                            securities 

Issuer Name: QNB Finance Ltd 
 
       Floating Rate Notes due 05/12/2030; fully paid; (Represented by notes to Debt and 
20000000   bearer of USD200,000 each)                        debt-like    XS3247565586 --  
                                            securities 

Issuer Name: WisdomTree Hedged Commodity Securities Limited 
 
                                            Debt and 
12000     WisdomTree WTI Crude Oil - GBP Daily Hedged; fully paid          debt-like    JE00B6RV6N28 --  
                                            securities 

Issuer Name: ASB Bank Limited 
 
       Floating Rate Senior Unsecured Medium Term Notes due 05/01/2027; fully  Debt and 
150000000   paid; (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each)         debt-like    XS3246230604 --  
                                            securities 

Issuer Name: Upland Resources Limited 
 
100000000   Ordinary shares of no par value                      Equity shares  JE00BJXN4P16 --  
                                            (transition) 
 
 
15000000   Ordinary shares of no par value                      Equity shares  JE00BJXN4P16 --  
                                            (transition) 

Issuer Name: WisdomTree Multi Asset Issuer Public Limited Company 
 
       WisdomTree S&P 500 VIX Short-Term Futures 2.25x Daily Leveraged; fully  Debt and 
280000    paid                                   debt-like    XS2819843736 --  
                                            securities 
 
 
       WisdomTree STOXX Europe Aerospace & Defence 3x Daily Leveraged      Debt and 
16000     Securities; fully paid                          debt-like    XS2872232850 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
345000    WisdomTree Natural Gas 3x Daily Short; fully paid             debt-like    XS2819843223 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
25000     WisdomTree Palladium 2x Daily Leveraged; fully paid            debt-like    IE00B94QLN63 --  
                                            securities 
 
 
                                            Debt and 
30000     WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged; fully paid        debt-like    IE00BLS09N40 --  
                                            securities

If you have any queries relating to the above, please contact Listings Data Management at the FCA on 020 7066 8352. 

Notes 
 
SEDOL numbers which are allocated by the London Stock Exchange as a Stock Exchange identifier may be found on their 
dealing notice. 
=-Denotes the security is being admitted to trading on the London Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
†Denotes the security is also being admitted to trading on Aquis Stock Exchange, a Recognised Investment Exchange. 
Denotes the security is also being admitted to trading on Euronext, a Recognised Investment Exchange. 
~Denotes the security is also being admitted to trading on Cboe Europe, a Recognised Investment Exchange. 
^Denotes the security is also being admitted to trading on Shanghai-London Stock Connect, a Recognised Investment 
Exchange. 
*Denotes the security is also being admitted to trading on IPSX Prime, a Recognised Investment Exchange. 
Notices issued by the FCA in respect of admission of securities to the Official List must be read in conjunction with 
notices issued by the relevant Recognised Investment Exchange in respect of admission of securities to trading on its 
markets.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
