Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Gilching (IRW-Press/10.12.2025) - Mitteilung
|1
|Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
|a)
|Name
|Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH
|2
|Grund der Meldung
|a)
|Position/Status
|Vorstand
|b)
|Erstmeldung
|3
|Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
|a)
|Name
|Hoenle AG
|b)
|LEI
|529900C1AQEJPOAZ9I12
|4
|Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
|a)
|Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments
|Aktie
|Kennung
|DE0005157101
|b)
|Art des Geschäfts
|Kauf
|c)
|Preis(e)
|Volumen
|6,83 EUR
|45.426,33 EUR
|6,80 EUR
|340.000,00 EUR
|d)
|Aggregierter Preis
|Aggregiertes Volumen
|6,8035 EUR
|385.426,33 EUR
|e)
|Datum des Geschäfts
|09.12.2025 UTC+1
|f)
|Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
Aussender: Hoenle AG
Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Peter Weinert
Tel.: +49 8105 2083 173
E-Mail: peter.weinert@hoenle.com
Website: www.hoenle.com
ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0005157101
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
© 2025 IR-WORLD.com