Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 15 décembre 2025) - Peter Akerley, président et chef de la direction, Erdene Resource Development Corporation (« Erdene » ou la « société ») (TSX: ERD.TO), s'est joint à Robert Peterman, chef des affaires commerciales, Bourse de Toronto (la « TSX »), pour ouvrir les marchés et souligner le vingtième anniversaire de l'inscription de la société à la TSX.





Erdene Resource Development Corp. est un producteur aurifère à faible coût qui se concentre sur le district minier de Khundii, sous-exploré et très prometteur, dans le sud de la Mongolie. La société a réalisé sa première coulée d'or à la mine de Bayan Khundii en septembre et accélère maintenant la production en vue d'atteindre la capacité nominale de traitement brut. La vision d'Erdene est de devenir une société minière exploitant de multiples mines et matières, avec des travaux d'exploration et des études techniques en cours, tout en assurant l'expansion de Bayan Khundii et en mettant à profit de nouvelles occasions à ses projets aurifères Dark Horse et Altan Nar. La société fait également progresser le projet Zuun Mod, l'un des plus importants gisements inexploités de molybdène et de cuivre en Asie.

Source: Toronto Stock Exchange