This document corrects and replaces the press release that was issued earlier today, Dec 15, 2025 at 12:00 AM EST, to reflect the correct year for the upcoming Record and Meeting Dates. The corrected press release follows in full below:

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 15, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.

Company Name Record Date Meeting Date Type BASE CARBON INC. December 22, 2025 February 6, 2026 S Laurentian Bank of Canada December 23, 2025 February 5, 2026 S Biomind Labs Inc. January 2, 2026 February 4, 2026 AS Boreal Gold Inc. January 2, 2026 February 6, 2026 AGS CanadaBis Capital Inc. January 6, 2026 February 12, 2026 AS Dixie Gold Inc. December 9, 2025 January 22, 2026 A Giyani Metals Corp January 2, 2026 February 5, 2026 AGS GoldHaven Resources Corp. December 30, 2025 February 3, 2026 A Hertz Energy Inc December 29, 2025 February 6, 2026 A Infinico Metals Corp. December 29, 2025 February 12, 2026 AGS Kua Investments Inc. December 5, 2025 January 9, 2026 A Kubera Gold Corp. January 2, 2026 February 10, 2026 AS LFNT Resources Corp. December 30, 2025 February 13, 2026 A Labrador Gold Corp. January 15, 2026 February 24, 2026 AGS Lithium South Development Corp January 5, 2026 February 19, 2026 AGS MINDBIO THERAPEUTICS CORP. January 2, 2026 February 18, 2026 A Marvel Biosciences Corp. December 29, 2025 February 10, 2026 AS MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.* December 3, 2025 January 30, 2026 A Minnova Corp January 2, 2026 February 9, 2026 AS NOA Lithium Brines Inc. December 30, 2025 February 10, 2026 AGS Perisson Petroleum Corporation December 29, 2025 February 12, 2026 AS Postmedia Network Canada Corp December 29, 2025 February 24, 2026 AGS Promino Nutritional Sciences Inc. January 2, 2026 February 12, 2026 A Red Lake Gold Inc. December 9, 2025 January 22, 2026 AS SSC Security Services Corp. December 31, 2025 February 10, 2026 AGS Surface Metals Inc. January 2, 2026 February 6, 2026 A Transcontinental Inc. December 23, 2025 February 2, 2026 S Transition Metals Corp. January 2, 2026 February 18, 2026 AS Vision Lithium Inc. December 24, 2025 January 30, 2026 AGS Vitreous Glass Inc. December 29, 2025 February 5, 2026 AGS XR Immersive Tech Inc December 23, 2025 February 19, 2026 AS

Legend:

* = Change in Previously Reported Information

% = Cancelled Meeting

@ = Adjourned Meeting

Type of Meeting

A = Annual Meeting

S = Special Meeting

G = General Meeting

X = Extra Meeting

E = Extraordinary Meeting

For more information, please visit https://www.cds.ca/

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/278084

Source: The Canadian Depository for Securities Limited (CDS Ltd.)