This document corrects and replaces the press release that was issued earlier today, Dec 15, 2025 at 12:00 AM EST, to reflect the correct year for the upcoming Record and Meeting Dates. The corrected press release follows in full below:
Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - December 15, 2025) - The following is a list of Upcoming Meeting Dates for Reporting Issuers in Canada. The data is supplied by Issuing Companies through the service of CDS Clearing and Depository Services Inc.
|Company Name
|Record Date
|Meeting Date
|Type
|BASE CARBON INC.
|December 22, 2025
|February 6, 2026
|S
|Laurentian Bank of Canada
|December 23, 2025
|February 5, 2026
|S
|Biomind Labs Inc.
|January 2, 2026
|February 4, 2026
|AS
|Boreal Gold Inc.
|January 2, 2026
|February 6, 2026
|AGS
|CanadaBis Capital Inc.
|January 6, 2026
|February 12, 2026
|AS
|Dixie Gold Inc.
|December 9, 2025
|January 22, 2026
|A
|Giyani Metals Corp
|January 2, 2026
|February 5, 2026
|AGS
|GoldHaven Resources Corp.
|December 30, 2025
|February 3, 2026
|A
|Hertz Energy Inc
|December 29, 2025
|February 6, 2026
|A
|Infinico Metals Corp.
|December 29, 2025
|February 12, 2026
|AGS
|Kua Investments Inc.
|December 5, 2025
|January 9, 2026
|A
|Kubera Gold Corp.
|January 2, 2026
|February 10, 2026
|AS
|LFNT Resources Corp.
|December 30, 2025
|February 13, 2026
|A
|Labrador Gold Corp.
|January 15, 2026
|February 24, 2026
|AGS
|Lithium South Development Corp
|January 5, 2026
|February 19, 2026
|AGS
|MINDBIO THERAPEUTICS CORP.
|January 2, 2026
|February 18, 2026
|A
|Marvel Biosciences Corp.
|December 29, 2025
|February 10, 2026
|AS
|MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.*
|December 3, 2025
|January 30, 2026
|A
|Minnova Corp
|January 2, 2026
|February 9, 2026
|AS
|NOA Lithium Brines Inc.
|December 30, 2025
|February 10, 2026
|AGS
|Perisson Petroleum Corporation
|December 29, 2025
|February 12, 2026
|AS
|Postmedia Network Canada Corp
|December 29, 2025
|February 24, 2026
|AGS
|Promino Nutritional Sciences Inc.
|January 2, 2026
|February 12, 2026
|A
|Red Lake Gold Inc.
|December 9, 2025
|January 22, 2026
|AS
|SSC Security Services Corp.
|December 31, 2025
|February 10, 2026
|AGS
|Surface Metals Inc.
|January 2, 2026
|February 6, 2026
|A
|Transcontinental Inc.
|December 23, 2025
|February 2, 2026
|S
|Transition Metals Corp.
|January 2, 2026
|February 18, 2026
|AS
|Vision Lithium Inc.
|December 24, 2025
|January 30, 2026
|AGS
|Vitreous Glass Inc.
|December 29, 2025
|February 5, 2026
|AGS
|XR Immersive Tech Inc
|December 23, 2025
|February 19, 2026
|AS
Legend:
* = Change in Previously Reported Information
% = Cancelled Meeting
@ = Adjourned Meeting
Type of Meeting
A = Annual Meeting
S = Special Meeting
G = General Meeting
X = Extra Meeting
E = Extraordinary Meeting
