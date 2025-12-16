Emittent / Herausgeber: Deepki / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit/Immobilien

Deepki stellt KI-Agenten vor, die auf echten, auditfähigen Immobiliendaten basieren. Mehr Effizienz: Sie ermöglichen schnellere Entscheidungen durch drastisch verkürzte Analyse- und Modellierungszeiten.

Sie ermöglichen schnellere Entscheidungen durch drastisch verkürzte Analyse- und Modellierungszeiten. Vertrauen und Sicherheit: Die Datenverarbeitung erfolgt nach ISO 27001 und SOC 2 Typ II Standards. Paris, 16. Dezember 2025 - Deepki, die führende und vertrauenswürdigste SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit im Immobiliensektor, stellt heute seine proprietären, von Experten trainierten KI-Agenten vor. Diese sollen Nachhaltigkeitsdaten in umsetzbare Erkenntnisse übersetzen, um die Leistung und Profitabilität zu steigern. Im Zentrum dieser Innovation steht das Deepki AI Lab, in dem Expertenteams gemeinsam mit Kunden, KI-Agenten anhand von Immobilien-, Finanz- und Nachhaltigkeitsdaten trainieren und validieren, um maximale Genauigkeit, Relevanz und messbaren Mehrwert zu erreichen. Ein Jahrzehnt voller Innovation und Datenqualität Deepki baut seine KI-Vorreiterposition auf über elf Jahre Erfahrung mit Nachhaltigkeitsdaten auf und integriert maschinelles Lernen seit Beginn in Prozessabläufe. Die Plattform hat sich schrittweise von maschinellem Lernen und Deep Learning hin zur heutigen generativen KI weiterentwickelt und umfasst sowohl große Sprachmodelle (LLMs) als auch flexiblere, trainierbare kleine Sprachmodelle (SLMs). Diese Fortschritte ermöglichen leistungsstarke Funktionen wie Datenextraktion aus EPCs, PCAs und Auditberichten. Darüber hinaus wurden so die Verbesserung der Datenqualität, eine automatisierte Berichterstellung sowie erweiterte Erkenntnisse für die Umsetzung (z. B. Fehlererkennung und -diagnose, virtuelle Sanierungsmodellierungen) und hybride SaaS-Interaktionen möglich. Diese solide KI-Grundlage erlaubt es Deepki nun, zuverlässige, domänenspezifisch trainierte KI-Agenten in großem Maßstab einzusetzen. Einzigartige und präzise KI-Fähigkeiten Die Deepki-Plattform bietet proprietäre KI-Agenten, die Immobilienakteuren entscheidungsrelevante Erkenntnisse liefern. Das Unternehmen vertritt die Grundphilosophie, dass sich die Branche nicht auf intransparente oder ungenaue Technologien verlassen kann, und betont, dass zuverlässige Ergebnisse von realen, präzisen und von Experten verifizierten Immobiliendaten abhängen. Durch das Training seiner KI-Algorithmen mit hochwertigen, auditfähigen Daten stellt Deepki sicher, dass es die erste SaaS-Plattform ist, die Kunden mit präzisen und umsetzbaren Erkenntnissen versorgt, um zuverlässige Modernisierungsszenarien zu erstellen und deren finanzielle Auswirkungen zu bewerten. Die KI-Agenten werden gemeinsam von internen Experten und Kunden trainiert und spiegeln die Komplexität und Besonderheiten jeder Anlageklasse wider, wobei sie auf eine einzigartige Datenbank mit mehr als 500.000 Gebäudedaten in über 80 Ländern zurückgreifen. Diese Kombination aus Datentiefe, Qualität und Fachkompetenz macht die KI-Fähigkeiten der Plattform einzigartig, genau und zuverlässig. Der Aufbau leistungsfähiger KI-Modelle beginnt mit einer Vertrauensbasis. Das verantwortungsbewusste KI-Framework von Deepki stellt sicher, dass alle Modelle auf vollständig anonymisierten Daten trainiert und in sicheren Umgebungen verarbeitet werden, die den Standards ISO 27001 und SOC 2 Typ II entsprechen. Erfolgreiche Ergebnisse mit Early Adoptern Erste Kunden testen derzeit virtuelle Nachhaltigkeitsagenten von Deepki für Asset-Klassen wie Einzelhandel, Büro und Light Industrial. Diese Early Adopters in Europa und den USA arbeiten eng mit dem Deepki AI Lab zusammen, um die Agenten für präzise Immobilien- und Nachhaltigkeits-Insights zu trainieren. Erste Ergebnisse zeigen deutliche Effizienzgewinne: Szenario-Modellierung und Finanzanalyse können um 20 bis 80 % beschleunigt werden, wobei die erzielte Genauigkeit das Niveau generischer, auf offenen Daten basierender KI-Agenten deutlich übertrifft. "KI-Agenten sind ein entscheidender Schritt in unserer Produktstrategie", erklärt Olivier Pin, Chief Product Officer bei Deepki. "Durch die Kombination von Expertensteuerung und auditfähigen Daten von über 500.000 Gebäuden aus unserer einzigartigen Datenbank, ermöglichen wir Eigentümern und Investoren eine beispiellose Geschwindigkeit bei Entscheidungen. Es geht nicht darum, menschliche Expertise zu ersetzen, sondern sie zu verstärken, um die Nachhaltigkeitstransformation der Immobilienbranche zu beschleunigen." "Die Immobilienbranche braucht keine ausgefallenen KI-Agenten, die offene Daten nutzen, um unzuverlässige Erkenntnisse zu liefern. Sie braucht zuverlässige, mit realen Daten trainierte KI-Agenten, die Teams die vertrauenswürdigen Erkenntnisse liefern, die sie benötigen, um aktiv zu werden", ergänzt Vincent Bryant, CEO und Mitbegründer von Deepki. "KI wird den Immobiliensektor nicht dekarbonisieren. Sie ist jedoch ein hervorragendes Werkzeug, um Daten zu extrahieren und anzureichern, intelligentere, umsetzbare Erkenntnisse zu liefern und die Autonomie und den Durchblick von Entscheidungsträgern zu verbessern. Angesichts der dringenden Notwendigkeit sind diese Effizienzsteigerungen bahnbrechend." Um zu erfahren, wie die KI-Agenten von Deepki Ihr Unternehmen unterstützen können, senden Sie uns gerne eine Anfrage über unser Kontaktformular . Über Deepki Deepki ist die führende und vertrauenswürdigste SaaS-Lösung für Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche. Die umfassende Plattform ermöglicht es Immobilieneigentümern, Risiken durch datengestützte Einblicke zu steuern, die finanzielle Performance ihrer Assets zu steigern und gleichzeitig die steigenden Erwartungen von Investoren und alle regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Zusätzlich unterstützt Deepki seine Kunden dabei, klare Aktionspläne für die ökologische Transformation und Anpassung zu entwickeln, die gleichzeitig positive finanzielle Ergebnisse erzielen. Deepki ist nach ISAE 3000 Typ 2 zertifiziert und verfügt über einen SOC 2 Typ II-Report, der die Sicherheit, Glaubwürdigkeit und Genauigkeit seiner Daten und der damit verbundenen Prozesse garantiert. Dadurch ist die Plattform vollständig überprüfbar und entspricht denselben hohen Qualitätsstandards wie die Finanzberichterstattung. Das Unternehmen betreut aktuell weltweit über 500 Kunden und 50.000 Nutzer. Über die Nachhaltigkeitsplattform werden Immobilien mit einem Gesamtwert von mehr als 4 Billionen Euro in über 80 Ländern überwacht. Mit mehr als 400 Mitarbeitenden unterstützt Deepki seine Kunden dabei, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren und die Leistung von mehr als 60 Anlageklassen zu verbessern. Zu den Kunden zählen unter anderem Generali Real Estate, PGIM, Swiss Life Asset Managers und die französische Regierung. Deepki integriert verwandte Technologien und arbeitet über eine einzige Plattform mit Branchenführern zusammen, um die Effizienz zu steigern und Mehrwert zu schaffen. Nach einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 150 Millionen Euro im März 2022 hat Deepki strategische Übernahmen getätigt, darunter Fabriq und Nooco, eine SaaS-Lösung zur Berechnung von grauen Emissionen. Darüber hinaus wurden globale Partnerschaften mit CBRE und PGIM Real Estate geschlossen. Die marktführende Lösung veröffentlicht den Deepki Index , einen einzigartigen jährlichen Benchmark für die Umweltleistung von Immobilien in Europa und den USA.



