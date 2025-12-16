Wilhelmshaven (ots) -Am Freitag, den 19. Dezember 2025, um 10 Uhr, wird die Fregatte "Hamburg" unter dem Kommando von Fregattenkapitän Alexander Timpf in ihren Heimathafen Wilhelmshaven einlaufen. Die Fregatte war Teil des Ständigen NATO-Einsatzverbandes, der Standing NATO Maritime Group 1."Hinter uns liegen fordernde und intensive Monate im Ständigen Maritimen Einsatzverband der NATO. Durch die gezeigte hohe Flexibilität und Professionalität der Besatzung als geschlossene Gemeinschaft sowie durch die Willensstärke eines jeden Einzelnen haben wir einen sichtbaren Beitrag zur Verlässlichkeit Deutschlands in der NATO geleistet", sagt der Kommandant, Fregattenkapitän Timpf.Während des Einsatzes überquerte die "Hamburg" mehrfach den Polarkreis und demonstrierte damit ihre hohe Seetüchtigkeit sowie Einsatzfähigkeit in den nördlichen Gewässern und unter rauen meteorologischen Bedingungen zu jeder Jahreszeit.Während des Manövers Neptune Strike in der Ostsee konnte die Fregatte ihre Fähigkeiten erneut unter Beweis stellen. Aufgrund der guten Einsatzvorausbildung und der erhöhten Wachsamkeit war das Schiff mit seiner Besatzung in der Lage, zur Sicherheit in europäischen Gewässern beizutragen. Anfang Oktober unterstütze die "Hamburg" auf Bitten Dänemarks maßgeblich bei der Luftraumüberwachung und der Absicherung des EU-Gipfels in Kopenhagen.Darüber hinaus ergaben sich zahlreiche weitere Gelegenheiten zur Zusammenarbeit mit NATO-Partnern. Der Austausch und die Koordination mit verschiedenen Nationen stärkten die gemeinsamen Fähigkeiten und Werte der Allianz. Ein besonderer Höhepunkt war die enge Zusammenarbeit mit dem US-Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford". Diese Kooperation ermöglichte der Besatzung wertvolle Erfahrungen in der Integration unterschiedlicher militärischer Fähigkeiten sowie die Optimierung gemeinsamer Einsatzoperationen.Die aktuellen Erlebnisse und Einsätze der Fregatte "Hamburg" unterstreichen die bedeutende Rolle der Deutschen Marine innerhalb der NATO und ihr Engagement für die Sicherheit und Stabilität in europäischen Gewässern. "Unser Einsatz ist das Resultat harter Arbeit, gehärteten Zusammenhalts und persönlicher Entbehrungen in fordernden Zeiten. Mein herzlicher Dank gilt nicht nur meiner Truppe, sondern ebenso den Familien und Freunden zu Hause, deren Rückhalt uns in den letzten Monaten stets getragen hat", resümiert der Kommandant.HintergrundinformationenDie Standing NATO Maritime Group 1, kurz SNMG 1, besteht aus mehreren Zerstörern und Fregatten sowie meist einem Versorgungsschiff verschiedener NATO-Mitgliedsstaaten. Seit 1967 besteht dieser maritime Einsatzverband der NATO. Bevor die SNMG1 im Jahr 2005 den heutigen Namen erhielt, wurde sie "Standing Naval Force Atlantic" genannt.Hintergrundinformationen Fregatte Typ F124Insgesamt drei Fregatten der Sachsen-Klasse besitzt die Marine. Sie sind als Mehrzweckschiffe für Geleitschutz und Seeraumkontrolle konzipiert. Ihr Schwerpunkt ist die Luftverteidigung: Mit ihrem Radar SMART-L (Signal Multibeam Acquisition Radar for Tracking, L band) kann eine einzige Einheit der Sachsen-Klasse zum Beispiel den Luftraum über der gesamten Nordsee überwachen. Das Radar der Sachsen-Klasse ist in der Lage, mehr als 1.000 Ziele gleichzeitig zu erfassen. Kommt es darauf an, reichen die Flugabwehrraketen vom Typ SM2 aus dem Senkrecht-Startsystem Mk41 VLS (Vertical Launching System) der Sachsen-Klasse über 160 Kilometer weit. Alle Sensoren und Waffen an Bord sind für diese Hauptaufgabe der Verbandsflugabwehr optimiert.Mit diesen Fähigkeiten waren die Fregatten der Klasse 124 schon mehrmals im Nordatlantik in Flugzeugträger-Kampfgruppen der United States Navy integriert.Die Sachsen-Klasse ist dank ihrer guten Kommunikationsanlage mit Funk- und Satellitenverbindungen auch in der Lage, mehrere andere Kriegsschiffe gleichzeitig zu führen. Die Bordhubschrauber der Sachsen-Klasse dienen der weitreichenden Jagd auf U-Boote.Mehr Informationen unter:https://www.bundeswehr.de/de/ausruestung-technik-bundeswehr/seesysteme-bundeswehr/sachsen-klasse-f124-fregatteHinweise für die PresseMedienvertretende sind zum Pressetermin "NATO-Verband: Fregatte 'Hamburg' kehrt zurück" eingeladen. 