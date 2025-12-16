Unterföhring (ots) -16. Dezember 2025. Das funkelt und glitzert: Sylvie Meis und Riccardo Simonetti treten am Samstag, 20. Dezember, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn in den vorweihnachtlichen Wettstreit. Wer entscheidet das letzte "Schlag den Star" des Jahres für sich und beschenkt sich zum Fest selbst mit 100.000 Euro?"Sylvie, ich hab' hier grade deinen Wunschzettel in der Hand und hier steht einfach 'Schlag den Star gewinnen' drauf. Also der Weihnachtsmann kann ja viel, aber das wird nie passieren", neckt Riccardo Simonetti seine Kontrahentin. Die hat immerhin schon einen "Schlag den Star"-Sieg in der Tasche - und will am Samstag erneut triumphieren: "Du wünschst dir den Sieg, Riccardo? Dann glaubst du wohl noch an den Weihnachtsmann."Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool."Schlag den Star" am Samstag, 20. Dezember 2025, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Katrin DietzContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: nadine.vaders@seven.oneProSiebenEin Unternehmen derSeven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6180321