London (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank dürfte auf ihrer Sitzung am Donnerstag ihren abwartenden geldpolitischen Kurs bestätigen, so Josefina Rodriguez, Economist bei Vanguard.Damit steige das Risiko, dass die Inflation im Euroraum den Zielwert 2026 unterschreite, prognostiziere Josefina Rodriguez, Economist bei Vanguard. Warum Deutschland weiter das Sorgenkind bleibe und warum 2026 geldpolitische Lockerungen wahrscheinlicher würden, erkläre die Finanzmarktexpertin in ihrem Kommentar. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
