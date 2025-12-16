Würzburg/Berlin (ots) -- Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl überzeugen die Jury in der Kategorie "KI und technologie-basierte Kommunikation"- Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, neue technologische Möglichkeiten sinnvoll für die Markenkommunikation einzusetzen und dabei den Fokus gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu richten!"Die XXXLutz Möbelhäuser sind mit dem renommierten PR Report Award ausgezeichnet worden und haben die hochkarätig besetzte Jury in der Kategorie "KI und technologie-basierte Kommunikation" überzeugt: Die familiengeführte XXXLutz Unternehmensgruppe holte sich die begehrte Trophäe für "Lucy Homefield - Deutschlands erste KI Influencerin für stilvolles Wohnen". Die Preisverleihung ging jetzt in Berlin über die Bühne.Mit der fiktiven, KI-basierten Influencerin Lucy Homefield beschreitet XXXLutz zusammen mit der Leadagentur For Sale neue Wege in der digitalen Markenkommunikation. Ziel des innovativen Projekts ist es, Themen wie Wohnen, Einrichten und Lifestyle zeitgemäß, innovativ und dialogorientiert zu inszenieren - und den Kunden damit einen neuen Zugang zu sämtlichen Themen rund ums Einrichten zu schaffen. Die täuschend echt aussehende und entsprechend authentisch wirkende Lucy Homefield agiert plattformübergreifend in sozialen Medien und verbindet technologische Innovation mit einem treffsicheren sowie emotionalen Storytelling."Die Auszeichnung bestätigt unseren Anspruch, neue technologische Möglichkeiten sinnvoll für die Markenkommunikation einzusetzen und dabei den Fokus gezielt auf die Bedürfnisse unserer Kunden zu richten", sagt Konrad Nill, CMO bei XXXLutz Deutschland: "Mit Lucy Homefield haben wir ein innovatives Format geschaffen, das Inspiration rund ums Wohnen mit den Chancen moderner KI-Technologie verbindet!"Die mit Kommunikationsfachleuten aus Unternehmen, Organisationen und Agenturen hochkarätig besetzte Jury des PR Report Awards würdigte insbesondere den strategischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Kommunikation sowie die kreative Umsetzung einer virtuellen Markenbotschafterin für XXXLutz, die konsequent an der Lebenswelt der Zielgruppen ausgerichtet ist.Der PR Report Award zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für exzellente Kommunikation im deutschsprachigen Raum und würdigt herausragende Projekte in Unternehmenskommunikation, PR und Marketing.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.300 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 57 XXXLutz Einrichtungshäuser und 52 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6180389