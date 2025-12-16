Paris / London / Zürich - Nach einem starken Wochenbeginn halten Europas Börsen am Dienstag zunächst inne. Mit leichten Kursverlusten von zuletzt 0,16 Prozent auf 5743,34 Punkte folgte der EuroStoxx 50 am Vormittag dem durchwachsenen Trend von der Wall Street am Vorabend. Neben den weiterhin anhaltenden Sorgen um womöglich zu hohe Bewertungen bei KI-Aktien sorgte auch die im Dezember unerwartet deutliche Verschlechterung der Unternehmensstimmung ...

