Frankfurt (ots) -Energie beim Geschirrspülen in der Spülmaschine zu sparen, ist ganz einfach: Zunächst das Geschirr von groben Speiseresten befreien und nicht vorspülen. Danach kann durch geschicktes Beladen der Geschirrkörbe die Maschine optimal befüllt werden. Durch die Wahl eines ECO-Programms mit vergleichsweise niedrigeren Temperaturen und längerer Laufzeit werden der Verbrauch an Strom und auch an Wasser gesenkt. In Kombination mit dem gewählten Reiniger werden so auch hartnäckige Speisereste entfernt. Aber mindestens einmal im Monat soll die Maschine aus Hygienegründen bei 60 bis 70 °C laufen, damit sich auch an nicht einsehbaren Stellen kein Fett ansammeln kann. Bodensieb und Sprüharme sollten zusätzlich regelmäßig kontrolliert und, wenn nötig, gereinigt werden.Am besten funktioniert das Sparen von Energie und Wasser in der Spülmaschine, wenn ein paar einfache Regeln beachtet werden: Es beginnt mit dem Einräumen des Geschirrs, von dem vorher grobe Speisereste entfernt wurden. Ein Vorspülen ist überflüssig, und wer darauf verzichtet, spart Wasser und Energie. Die Geschirrkörbe sollten möglichst voll beladen sein und das Geschirr und Besteck dabei so sortiert, dass die Wasserstrahlen überall hinkommen. Mit etwas Übung findet sich so für jedes Geschirrteil der beste Platz. Das ECO-Programm mit seiner vergleichsweise langen Spül- und Einwirkzeit entfernt in Zusammenarbeit mit einem richtig dosierten Maschinengeschirrspülmittel auch bei niedrigen Temperaturen von 45 bis 50 °C hartnäckige Verschmutzungen. So wird effizient Energie gespart, denn das Erhitzen des Wassers hat den höchsten Anteil am Stromverbrauch. Um die Bildung von Ablagerungen z. B. von Fett zu vermeiden, gilt als Faustregel, mindestens einmal im Monat ein Spülprogramm mit höherer Temperatur von 60-70 °C und einen Reiniger mit Bleiche zu wählen. Die regelmäßige Kontrolle und Reinigung des Bodensiebs und der Sprüharme sorgt für eine dauerhaft gute Leistungsfähigkeit der Spülmaschine.Weitere Informationen rund um nachhaltiges Reinigen und Pflegen stellt das FORUM WASCHEN im Internet zur Verfügung: Das FORUM WASCHEN präsentiert zudem unter http://www.waschtipps.de Erkenntnisse zur nachhaltigen Haushalts- und Wäschepflege in animierenden YouTube-Videos und einem Blog.****Im FORUM WASCHEN arbeiten Fachleute aus 35 Behörden, Bundesministerien, Forschungsinstitutionen, einer Gewerkschaft, Herstellern von Wasch- und Reinigungsmitteln und Haushaltsgeräten, Hochschulen, Umweltorganisationen, Universitäten, hauswirtschaftlichen Berufsverbänden und Verbraucherverbänden zusammen.Das FORUM WASCHEN versteht sich als eine Plattform zum kritischen Dialog aller Hauptakteure, die mit Waschen und Reinigen zu tun haben.