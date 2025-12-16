Hamburg (ots) -Was macht eine Nachricht zur Nachricht? Wie baut man einen Online-Artikel auf? Und welche Einstiege wecken sofort das Interesse der Leserinnen und Leser? Dieser sechsteilige Online-Schreibkurs widmet sich den wichtigsten journalistischen Darstellungsformen, mit denen Sie Ihre Unternehmensmedien (z. B. News-Seiten, Magazine, Blogs) professionell und abwechslungsreich gestalten können.Termine: 14. bis 30. April 2026, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag.In den Sessions zeigt Ihnen die Journalistin Evelyn Steinbach, wie Sie hochwertige lesenswerte Artikel verfassen. Sie lernen, redaktionelle Schreibregeln anzuwenden, den Aufbau verschiedener journalistischer Formate zu nutzen und einen leicht verständlichen und interessanten Schreibstil zu entwickeln. Er beinhaltet neben den wöchentlichen Live-Kurseinheiten mit allen Teilnehmenden auch ein persönliches Coaching.Inhalte im Überblick- Themen finden und recherchieren- Inhalte planen und strukturieren- Journalistische Darstellungsformen: Nachricht, Bericht, Interview, Ratgeber- Schreiben für Print und Online- Schreibregeln für redaktionelle Texte- Wege zu einem verständlichen und ansprechenden Schreibstil- Spannende Überschriften und Einstiege (Lead)- Kurze Anreißertexte (Teaser)- Bildunterschriften- KreativitätstechnikenKey Facts- Termine: 14. bis 30. April 2026, zwei Online-Sessions pro Woche, jeweils am Dienstag- und Donnerstagvormittag.- Leitung: Evelyn Steinbach, Journalistin und Content-Strategin.- Veranstalter: news aktuell Academy.- Teilnahmegebühr: 990 Euro zzgl. MwSt. / 1.178,10 Euro inkl. MwSt.- Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.- Begrenzte Teilnahmeplätze! Anmeldung erbeten bis 20. März 2026- Gruppengröße: mindestens sechs, maximal 10 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.- Stornierung: bis zum 31. März 2026 kostenfrei möglich.- Durchführung: online via zoom oder MS Teams.Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.Programm und AblaufWoche 1:14. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Check-in und Kennenlernen- Was journalistisches Arbeiten ausmacht - die Standards- Relevante Themen für die eigenen Medien finden- Recherche richtig angehen - Schritt für Schritt16. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Das passende Format für das Thema finden- Journalistische Darstellungsformen I - Nachricht und Bericht- Eigenen Nachrichtentext schreibenWoche 2:21. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Überschriften: Welche macht neugierig? Welche trifft den Kern?- Spannende Einstiege formulieren- Informative Zwischenüberschriften und Bildunterschriften texten23. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Verständlich schreiben - die goldenen Regeln- Lebendig schreiben - Zitate richtig einsetzen- Anschaulich formulieren - Tipps aus der Trickkiste- Schreibblockaden lösen- Redigieren: Checkliste für den letzten FeinschliffWoche 3:28. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Journalistische Darstellungsformen II - Interview und Ratgeber- Interview führen und verschriftlichen- Ratgeber: Texte mit Nutzwert schreiben30. April von 9:00 bis 12:00 Uhr- Schreiben für Print und Online: Gibt es (noch) Unterschiede?- Redaktionelle Webtexte - Aufbau, Inhalt, Stil- Weitere journalistische Online-Formate- Online-Artikel mit Teaser ankündigen- Feedback, Abschluss und AusblickPlus: Eine Stunde EinzelcoachingDas integrierte Einzelcoaching macht den besonderen Wert des Kurses aus: Nach der Anmeldung wählen Sie einen Termin für Ihr individuelles Coaching, für das verschiedene Tage und Zeiten bereitstehen. Im geschützten Rahmen sprechen Sie mit der Trainerin über Ihre Texte und erhalten ein persönliches Feedback.Zur Sicherung Ihrer Fortschritte stehen alle Übungsergebnisse und Handouts auf einer digitalen Pinnwand bereit.Evelyn Steinbach ist Diplom-Journalistin, Content-Strategin und Inhaberin des Redaktionsbüros trend4ward. Sie arbeitet als freie Journalistin unter anderem für Tageszeitungen, (Online-)Magazine und die dpa. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Redaktion, Content-Strategie und Unternehmenskommunikation verbindet sie journalistisches Know-how mit strategischem Denken und konkreten Tipps für die Praxis.Jetzt anmelden: Informationen und Programm (https://www.newsaktuell.de/pdf/journalistisches-schreiben-lernen_2026.pdf) (pdf)Mehr Informationen zur news aktuell Academy (https://www.newsaktuell.de/academy/)Pressekontakt:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6180550