München (ots) -2026 - Jubiläumsstimmung im ARD-Vorabend! Die Jagd geht weiter: "Gefragt - Gejagt" feiert seine 1.000. Folge und verspricht noch mehr Nervenkitzel und kluge Köpfe. In der 200. Folge von "Hubert ohne Staller" trifft Humor wieder auf Verbrechen und originelle Ermittlungsmethoden. Am 5. und 7. Januar werden die packenden Fälle "Morden im Norden - Weil du böse bist" und "Watzmann ermittelt - Die Tränen der Madonna" um 20:15 Uhr in Spielfilmlänge im Ersten ausgestrahlt. Die ARD-Quiz-App wird noch interaktiver: Die Redaktion von "Wirtschaft vor acht" wird Userinnen und Usern die Frage stellen, was es mit der "Zahl der Woche" auf sich hat.Das "Großstadtrevier" wird 40 - und hat neben der Serie auch mit dem spannenden Spielfilm "Knockout" (AT) nächstes Jahr einen großen Auftritt im ARD-Hauptabend: Ein schwerer Verkehrsunfall erschüttert das Hamburger Polizeirevier PK 14 und die Einheit des Teams droht zu zerbrechen. Das mutmaßliche Tat-Auto gehört ausgerechnet der Revierleiterin Frau Küppers (Saskia Fischer), und es steht der Verdacht der Fahrerflucht im Raum. Lukas Petersen (Patrick Abozen) glaubt nicht an ihre Schuld und beginnt, eigene Nachforschungen anzustellen. Stück für Stück rekonstruiert er den Abend - und stößt auf ein Netz aus Lügen, elitären Machtstrukturen und Gewalt ...2025 - der ARD-Vorabend auf Erfolgskurs: Mit durchschnittlich 18,7 Prozent Marktanteil schaltete jeder fünfte Zuschauer die Quizformate auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr ein. Deutschlands erfolgreichste werktägliche Quizshow "Wer weiß denn sowas?" feierte 10-jähriges Jubiläum und glänzt mit neuem Teamkapitän Wotan Wilke Möhring bei der aktuellen Staffel mit aktuell durchschnittlich 19,6 Prozent Marktanteil. Interaktives Quizzen: Rund 3,5 Millionen Nutzende haben sich für die ARD Quiz-App registriert. Bei "Wer weiß denn sowas?" spielen rund 30.000 Fans live bei den Sendungen mit. Bei "Gefragt - Gejagt", die Quiz-Show feierte ebenfalls 10-Jähriges, beantworteten durchschnittlich 10.000 Userinnen und User die "Elitefrage" der Jägerinnen und Jäger.Spannung, Emotion, Dramatik - von Berchtesgaden bis Lübeck: Die ARD-Vorabend-Krimis treffen den Nerv des Publikums. Die Zuschauerbegeisterung gipfelte bei "Watzmann ermittelt" mit 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum in einem Staffelbestwert. Im hohen Norden stand ebenfalls Krimi-Spannung auf dem Programm: Durchschnittlich 16 Prozent der TV-Zuschauer fieberten mit dem Team von "Morden im Norden" und bei den Folgen der 10. und 11. Staffel mit. Im Hauptabendfilm "Großstadtrevier - Im Moment der Angst" erlebt Harry Möller (Maria Ketikidou) einen Einsatz, der schwerwiegende Folgen für sie hat. 20 Prozent der Zuschauenden und über 5,2 Millionen verfolgten am 6. Januar 2025, wie die erfahrene Ermittlerin sich ihren Ängsten stellt. Die Serie "WaPo Bodensee" segelt bei den aktuellen Ausstrahlungen der 7. Staffel mit derzeit durchschnittlich 14,5 Prozent Marktanteil weiterhin auf Erfolgskurs. Finanzbildung liegt hoch im Kurs: Mit durchschnittlich 10,3 Prozent Marktanteil verzeichnete "Wirtschaft vor acht" ein "Rekordhoch vor acht".