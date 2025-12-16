Die Aktie von Novo Nordisk arbeitet weiter an ihrer Bodenbildung. Zuletzt gab es einige positives Analystenkommentare. Spannend wird es aber im kommenden Jahr. Können die Dänen hier überzeugen, dürfte die Aktie eine kräftige Aufholjagd starten.Die US-Großbank JPMorgan hält an ihrer positiven Einschätzung für Novo Nordisk fest. Das Papier wird weiterhin mit "Overweight" eingestuft, das Kursziel liegt unverändert bei 350 dänischen Kronen. Nach einer Telefonkonferenz mit Konzernchef Maziar Mike Doustdar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär