Passau (ots) -Provenienzforschungsprojekt in Passau stößt auf große Resonanz und wird digital fortgeführtMit großem Interesse und vielfältiger Beteiligung ist die Aktion "Gehört das Ihnen?" zu Ende gegangen. Zahlreiche Rückmeldungen aus ganz Deutschland zeigten, wie groß das Interesse an der Erforschung von Kunstwerken mit ungeklärter Herkunft ist. Nun wird das Projekt digital fortgesetzt: Ab Dezember 2025 stellt das Oberhausmuseum monatlich ein neues Objekt online vor - mit der Einladung an alle, die Geschichte dahinter zu erforschen.Von September bis November 2025 verwandelte sich der Ludwigsplatz am Eingang zur Passauer Fußgängerzone in ein offenes Forum für Geschichtsforschung: Auf einem Stapel von Kunsttransportkisten wurden in wechselnden Intervallen Gemälde und Zeichnungen auf Plakaten gezeigt, deren Herkunft bislang ungeklärt war. Parallel dazu wurden sämtliche Kunstwerke auch digital veröffentlicht. Die Passauerinnen und Passauer und all jene, die online auf die Aktion aufmerksam wurden, waren eingeladen, ihr Wissen und ihre Beobachtungsgabe einzubringen - und sie taten es mit bemerkenswerter Resonanz.Zahlreiche Rückmeldungen erreichten das Museum auf vielfältigen Wegen. Bereits am ersten Aktionstag zeigte sich die rege regionale Beteiligung: Passantinnen und Passanten tauschten sich persönlich vor dem Kistenstapel auf dem Ludwigsplatz aus, besuchten die Projekt-Website oder nahmen per E-Mail und Telefon Kontakt auf. Überregionale Medienberichte sowie Beiträge auf verschiedenen Social-Media-Kanälen weckten zudem Interesse weit über Passau hinaus, sodass Rückmeldungen bis nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen eingingen. So konnten u.a. wertvolle Hinweise zur Identifizierung des Künstlers André Dignimont gewonnen werden, der eine der veröffentlichten Zeichnungen anfertigte. Sämtliche weitere Hinweise sind aktuell Gegenstand weiterer Nachforschung.Provenienzforscherin Dr. Anke Gröner zeigt sich erfreut über das große Interesse:"Wir haben gehofft, dass die Aktion im Stadtraum Aufmerksamkeit erzeugt - aber dass sie so viele Menschen erreicht, auch außerhalb Passaus, hat uns überrascht. Jede Rückmeldung, jeder kleine Hinweis kann ein Mosaikstein sein, um die Geschichte dieser Werke weiter aufzuklären."Um die begonnene Recherche fortzuführen, wird das Projekt nun digital weitergeführt. Ab Dezember 2025 veröffentlicht das Oberhausmuseum monatlich ein neues Objekt auf seiner Website. Zu jedem Werk werden die bisherigen Forschungsergebnisse sowie hochauflösende Abbildungen bereitgestellt. Interessierte können online ihre Beobachtungen, Hypothesen oder historische Informationen beisteuern."Wir möchten die Dynamik der vergangenen Monate aufgreifen und weiter fortführen", so Museumsleiterin Dr. Stefanie Buchhold "Die Erforschung der Herkunft von Kunstwerken ist eine Aufgabe, die uns alle betrifft, sowohl im musealen als auch im privaten Kontext - sie verbindet Geschichte, Verantwortung und Teilhabe."Mit der Weiterführung von "Gehört das Ihnen?" im digitalen Raum setzt das Oberhausmuseum seine Bemühungen fort, die Herkunft seiner Sammlungsbestände transparent zu erforschen, mögliche Fälle von Raubkunst zu identifizieren und deren Geschichte gemeinsam mit der Öffentlichkeit sichtbar zu machen.Alle Informationen zum Projekt unter www.oberhausmuseum.de/museum/provenienzforschung/aufruf-gehoert-das-ihnen.Pressekontakt:Eva ZwirnerVeste Oberhaus | OberhausmuseumOberhaus 12594034 Passau+49 851 396820eva.zwirner@passau.deOriginal-Content von: Veste Oberhaus | Oberhausmuseum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127437/6180621