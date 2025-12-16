Köln (ots) -Großer Erfolg für das Kölner Produzenten-Duo Frank Blase und Marc SchneiderDas Stück "Last Call", das im März dieses Jahres am New Yorker Broadway seine umjubelte Premiere feierte, wurde jetzt für den renommierten "Broadway World Award" nominiert - und das gleich in zehn Off-Broadway-Kategorien:- Bestes Kostümdesign- Bestes Lichtdesign- Beste Regie- Beste Uraufführung- Bestes Ensemble - hier sind alle drei Darsteller nominiert- Beste Produktion- Bestes Sounddesign- Bestes theatralisches Erlebnis"Last Call" erzählt von der Begegnung zwischen zwei Musiklegenden des 20. Jahrhunderts - Leonard Bernstein und Herbert von Karajan.Später Abend 1988, die "Blaue Bar" im legendären Hotel Sacher in Wien: Hier begegnen sich zwei der weltgrößten Dirigenten des 20. Jahrhunderts - Herbert von Karajan und Leonard Bernstein. Karajan ist für einen seiner letzten Auftritte nach Wien gekommen. Und trifft dort zufällig auf einen seiner größten Antipoden, Bernstein. Ein intensiver, mitunter kämpferischer, leidenschaftlicher und immer inspirierender Austausch beginnt. Die Granden der Musikgeschichte philosophieren über Musik, über die Kunst, über ihre Konkurrenz und ihre große Unterschiedlichkeit.Die Hauptrollen werden von Helen Schneider und Lucca Züchner gespielt, die in dieser außergewöhnlichen Besetzungskonstellation als Bernstein und Karajan auf der Bühne stehen.Der zentrale kreative Kopf hinter der "Last Call" Produktion ist der gefeierte deutsche Regisseur Gil Mehmert. Er hat das Stück entdeckt, für die Broadway-Umsetzung entwickelt und als Regisseur ebenfalls die Ausstattung und Soundkonzepte entscheidend geprägt.Deutsche Uraufführung von apiro Entertainment in den Hamburger Kammerspielen mit Helen Schneider, Lucca Züchner und Victor PetersenDas Stück aus der Feder von Peter Danish feiert in der Übersetzung von Gil Mehmert nun seine deutsche Uraufführung. Ab dem 18. Februar 2026 ist die apiro Produktion:"Last Call (Letzte Runde) - Bernstein und Karajan nehmen einen Drink."in den Hamburger Kammerspielen zu sehen.In Köln sorgt das apiro-Duo Blase/Schneider derweil parallel weiterhin für Furore: Der Publikumsmagnet "Himmel und Kölle" schreibt in der Volksbühne am Rudolfplatz seine Erfolgsgeschichte fort - die 500. Vorstellung wurde kürzlich gefeiert.Mit dem Sprung nach Manhattan und den Nominierungen zeigt sich, dass die beiden Produzenten nicht nur das Genre des Comedy-Musicals meisterhaft beherrschen, sondern mit dem Kreativteam auch international Bühnenkunst auf hohem Niveau liefern und ein feines Gespür für außergewöhnliche Stoffe und Bühnenmomente besitzen.Pressekontakt:Public Cologne GmbHRenate SchmidtGertrudenstraße 950667 Kölninfo@publiccologne.deOriginal-Content von: apiro Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181657/6180631