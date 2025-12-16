© Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

Mit Offshore-Wind, neuen Gaskraftwerken, Rechenzentrumsdeals und starken US-Renditen sieht die Deutsche Bank RWE bestens positioniert - und attestiert der Aktie weiteres Potenzial.Die Deutsche Bank nimmt RWE wieder unter die Lupe - und startet die Bewertung mit Kaufen. Das neue Kursziel: 50 Euro je Aktie, rund 15 Prozent über dem aktuellen Niveau. Analysten sehen den Essener Energiekonzern vor einem "Investment-Feuerwerk", das 2026 und 2027 entscheidende Weichen stellen dürfte. 2025 zählt RWE laut Studie zu den Top-Performern im europäischen Versorgersektor - ein Total Shareholder Return von 55 Prozent, der zweitbeste Wert im Index. Rückenwind kam vor allem aus dem vierten Quartal, unter …