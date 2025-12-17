BioNxt Solutions Inc.: Über 40 % der Erwachsenen haben Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten - BioNxt bekämpft weltweites Problem der Therapietreue mit schnell löslichen "Melt-in-Your-Mouth"-Dünnfilmtherapien

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 17. Dezember 2025 / BioNxt Solutions Inc. ("BioNxt" oder das "Unternehmen") (CSE:BNXT) (OTCQB:BNXTF) (FWB:BXT), ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf fortschrittliche Arzneimittelabgabesysteme spezialisiert hat, freut sich, bedeutende Fortschritte bei seiner Mission zur Überwindung einer der am meisten übersehenen Barrieren in der Medizin bekannt zu geben: Schluckstörungen (Dysphagie). Umfragen zufolge haben bis zu 40 % der Erwachsenen Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten (Quelle: health.harvard.edu). Dieses weit verbreitete Problem kann zu verspäteter Einnahme, ausgelassenen Behandlungen und unsachgemäßer Handhabung von Medikamenten führen. Bei Autoimmunerkrankungen wie Multipler Sklerose (MS) und Myasthenia gravis (MG) sind Schluckstörungen noch häufiger und werden oft zu einem entscheidenden Faktor für die Einhaltung der Behandlung und den tatsächlichen Therapieerfolg.

Als Reaktion darauf hat BioNxt eine firmeneigene schnelllösliche "Melt-in-Your-Mouth"-Dünnfilm-Wirkstoffverabreichungsplattform entwickelt und kürzlich sein erstes nationales Patent erhalten, was einen wichtigen Schritt in Richtung Kommerzialisierung in mehreren hochwertigen Autoimmunmärkten darstellt.

Lösung eines realen Patientenproblems: Wenn Tabletten schwer zu schlucken sind

Dysphagie ist keine unbedeutende Beschwerde - sie stellt ein strukturelles Hindernis bei der Behandlung chronischer Erkrankungen dar. Eine kürzlich durchgeführte systematische Überprüfung ergab, dass die gepoolte Prävalenz von Dysphagie bei MS-Patienten bei etwa 45 % liegt (Quelle: medrxiv.org / Journal of Clinical Neuroscience). Auch MG-Patienten geben häufig Schluckstörungen als eines ihrer belastendsten Symptome an, wobei mehrere Studien Dysphagie als ein wesentliches klinisches Merkmal der Erkrankung hervorheben.

Diese Herausforderungen treten in Therapiebereichen auf, die weltweit Märkte im Wert von mehreren Milliarden Dollar darstellen. So wird beispielsweise prognostiziert, dass der weltweite Markt für MS-Medikamente bis 2033 ein Volumen von rund 40 bis 45 Milliarden US-Dollar erreichen wird (Quelle: ihealthcareanalyst.com; valuemarketresearch.com). Jüngste Marktanalysen gehen davon aus, dass der weltweite Markt für MG-Behandlungen bis 2032 auf 2,7 bis 4,7 Milliarden US-Dollar wachsen wird (Quelle: fortunebusinessinsights.com; grandviewresearch.com).

Für diese Patienten stellen große Tabletten eine tägliche körperliche Herausforderung dar, während injizierbare Therapien zusätzliche Ängste und eine zusätzliche Belastung durch die Behandlung mit sich bringen. Die Dünnfilmtechnologie von BioNxt, die sich innerhalb von Sekunden unter der Zunge auflöst, bietet eine Alternative ohne Schlucken und ohne Nadeln, die den tatsächlichen Bedürfnissen von Autoimmunpatienten entspricht. Die wasserfreie Darreichungsform ermöglicht eine Dosierung zu jeder Zeit und an jedem Ort und wurde so konzipiert, dass das mit herkömmlichen Tabletten verbundene Erstickungsrisiko verringert wird.

Der dünne Film schmilzt schnell und wird über die sublinguale Schleimhaut absorbiert, wodurch ein Teil des Wirkstoffs den Magen-Darm-Trakt und den First-Pass-Metabolismus in der Leber umgeht, was eine schnellere Absorption und eine verbesserte Bioverfügbarkeit durch sublinguale Aufnahme begünstigen kann. Dieser Ansatz ist besonders relevant bei chronischen Autoimmunerkrankungen wie Lupusnephritis (LN) und rheumatoider Arthritis (RA).

"Wenn bis zu 40 % der Erwachsenen über Schwierigkeiten beim Schlucken von Tabletten berichten und etwa 45 % der Patienten mit Multipler Sklerose an Dysphagie leiden, wird die Darreichungsform zu einem entscheidenden Faktor für die Therapietreue - und ist nicht mehr nur eine Nebensache", sagte Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions Inc. "Unsere schnell löslichen dünnen Filme schmelzen innerhalb von Sekunden unter der Zunge, können ohne Wasser eingenommen werden und sind so konzipiert, dass sie eine zuverlässige und bequeme Dosierung im Alltag ermöglichen."

Erstes Patent erteilt: Grundlage für die Kommerzialisierung und den weltweiten Schutz geistigen Eigentums

BioNxt hat kürzlich sein erstes Patent zum Schutz von BNT23001 erhalten, einem proprietären sublingualen Cladribin-Film zur Behandlung von MS und MG. Das Referenzarzneimittel, Cladribin-Tabletten (Mavenclad), erzielte einen Jahresumsatz von über 1,0 Milliarden US-Dollar und erreichte damit Blockbuster-Status (Quelle: merckgroup.com). Dies unterstreicht die starke kommerzielle Nachfrage nach Cladribin im Bereich der MS-Behandlung.

Das neu erteilte eurasische Patent, das bis 2043 gültig ist, gilt für mehr als 200 Millionen Menschen in acht Mitgliedstaaten. Es ist das erste erteilte Patent im Rahmen des weltweit expandierenden IP-Portfolios von BioNxt. Weitere Anmeldungen sind in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum in Bearbeitung - Regionen, die zusammen den größten Anteil an den weltweiten Ausgaben für Autoimmunmedikamente ausmachen.

BioNxt hat die GMP-konforme klinische Chargenherstellung für BNT23001 abgeschlossen und bereitet sich auf eine vergleichende Bioäquivalenzstudie am Menschen vor, die für das erste Quartal 2026 geplant ist. Da Cladribin bereits als Tablette zum Einnehmen zugelassen ist, erwartet das Unternehmen einen beschleunigten, auf Bioäquivalenz basierenden Zulassungsweg, wodurch sich die Entwicklungszeiten, klinischen Risiken und Kapitalanforderungen im Vergleich zur Entwicklung eines neuen Medikaments verringern (Quelle: Entwicklungspläne des Unternehmens und regulatorischer Rahmen für Generika/bioäquivalente Produkte).

Eine skalierbare Plattformstrategie, unterstützt durch eine wachsende Patentfamilie

Während BNT23001 die Entwicklung anführt, ist die Dünnfilmtechnologie von BioNxt grundsätzlich plattformbasiert und als Teil einer umfassenderen Patentfamilie geschützt. Diese IP-Architektur unterstützt die Reformulierung mehrerer bereits zugelassener Arzneimittel in den Bereichen Autoimmun- und chronische Erkrankungen - Märkte, die zusammengenommen in den kommenden zehn Jahren voraussichtlich ein jährliches Volumen von USD 75-80 Milliarden überschreiten werden (Quelle: grandviewresearch.com).

Jede Dünnfilmformulierung profitiert von einer gemeinsamen Fertigungsinfrastruktur, einem optimierten, auf Bioäquivalenz ausgerichteten klinischen Prozess und einem robusten, mehrschichtigen Patentschutz in allen wichtigen Rechtsgebieten. Diese Kombination aus Plattformskalierbarkeit und IP-Stärke verschafft BioNxt eine diversifizierte Pipeline, reduzierte Entwicklungsrisiken und eine starke Verhandlungsposition bei Partnerschaften auf regionalen und globalen Pharmamärkten.

Die Technologie des Unternehmens ist Teil des breiteren Marktes für orale transmukosale Arzneimittelverabreichung, der voraussichtlich von etwa 45,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf fast 96,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2033 wachsen wird (Quelle: sharewise.com unter Berufung auf Marktforschungsdaten zu oralen transmukosalen Systemen). Dies spiegelt einen deutlichen Trend in der Branche hin zu patientenfreundlichen, nicht-invasiven Darreichungsformen wie sublingualen und bukkalen Filmen wider.

Über BioNxt Solutions Inc.

BioNxt Solutions Inc. ist ein innovatives Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf Arzneimittelverabreichungstechnologien der nächsten Generation, diagnostische Screening-Systeme und die Entwicklung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe konzentriert. Die firmeneigenen Plattformen - Sublingual (Schmelzfilm), Transdermal (Hautpflaster) und Oral (magensaftresistente Tabletten) - zielen auf wichtige therapeutische Bereiche ab, zu denen Autoimmunerkrankungen, neurologische Erkrankungen und Langlebigkeit zählen.

Mit seinen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Nordamerika und Europa erzielt BioNxt entsprechende Fortschritte bei den behördlichen Zulassungsverfahren und Vermarktungsinitiativen, wobei der Fokus in erster Linie auf den europäischen Märkten liegt. BioNxt hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheitsversorgung durch die Bereitstellung von präzisen, patientenzentrierten Lösungen zu verbessern, mit denen man weltweit größere Behandlungserfolge erzielen will.

BioNxt notiert an der Canadian Securities Exchange (BNXT), im OTC-Markt (BNXTF) und in Deutschland (WKN: A3D1K3). Nähere Informationen zu BioNxt erhalten Sie unter www.bionxt.com.

