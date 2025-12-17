DJ Financial Conduct Authority:
Financial Conduct Authority (-) Financial Conduct Authority: 17-Dec-2025 / 08:00 GMT/BST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOTICE OF ADMISSION TO THE OFFICIAL LIST 17/12/2025, 08:00 The Financial Conduct Authority ("FCA") hereby admits the following securities to the Official List with effect from the time and date of this notice:- Amount Security Description Listing Category ISIN Issuer Name: RELX PLC 60000 (Block Ordinary Shares of 14 51/116p each; fully paid Equity shares (commercial companies) GB00B2B0DG97 -- Listing) Issuer Name: Blencowe Resources Plc 42857140 Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; Equity shares (transition) GB00BFCMVS34 -- Issuer Name: Triple Point Venture VCT Plc 3515941 Venture Shares of 1p each; fully paid Closed-ended investment funds GB00BDTYGZ09 -- Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC 4600 Secured Platinum-Linked Certificates due 2100; Debt and debt-like securities IE00B40QP990 -- fully paid 100000 Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B43VDT70 -- paid 140000 Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully Debt and debt-like securities IE00B579F325 -- paid Issuer Name: iShares Physical Metals plc 712000 Physical Silver ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4NCWG09 -- 577000 Physical Platinum ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4LHWP62 -- 210000 iShares Physical Gold ETC; fully paid Debt and debt-like securities IE00B4ND3602 -- Issuer Name: UNITED KINGDOM 4250000000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like securities GB00BVP99673 -- 555999000 4?% Treasury Gilt due 07/03/2031; fully paid Debt and debt-like securities GB00BVP99673 -- Issuer Name: 21Shares AG 220000 21Shares Bitcoin Core Exchange Traded Product Debt and debt-like securities CH1199067674 -- (CBTC); fully paid 10000 21Shares Bitcoin Exchange Traded Product (ABTC); Debt and debt-like securities CH0454664001 -- fully paid Issuer Name: GREAT SOUTHERN COPPER PLC 1178193 Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid Equity shares (transition) GB00BLB5BF24 -- Issuer Name: Bridgepoint Group Plc 25000000 Ordinary Shares of GBP0.00005; fully paid Equity shares (commercial companies) GB00BND88V85 -- Issuer Name: Hydrogen Utopia International PLC 26666667 Ordinary Shares of 0.1p each; fully paid Equity shares (transition) GB00BMFR8J48 -- Issuer Name: Eutelsat Communications S.A. Equity shares (international 496129728 Ordinary Shares of EUR1.00 each; fully paid commercial companies secondary FR0010221234 -- listing) Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited 44600 WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; Debt and debt-like securities GB00BJYDH394 -- fully paid 76000 WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; Debt and debt-like securities GB00BJYDH287 -- fully paid Issuer Name: iShares Digital Assets AG 250000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2940466316 -- 1838000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2940466316 -- 1838000 Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid Debt and debt-like securities XS2940466316 -- Issuer Name: EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT 50000000 Callable 4.7455% Notes due 17/12/2035; fully paid; Debt and debt-like securities XS3254333530 -- (Registered in denominations of USD1,000,000 each) 1000000000 6.75% Notes due 14/03/2031; fully paid; (Registered Debt and debt-like securities XS2783648012 -- in denominations of INR500,000 each) Issuer Name: BARCLAYS BANK PLC 10000000 Securities due 17/12/2030; fully paid; (Represented Securitised derivatives XS3211268555 -- by securities to bearer of GBP1,000 each) 20000000 Securities due 18/12/2028; fully paid; (Represented Securitised derivatives XS3211267318 -- by securities to bearer of GP1.00 each) Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited 31195500 WisdomTree Natural Gas 2x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like securities JE00BDD9Q956 -- paid 1000000 WisdomTree Cocoa Micro; fully paid Debt and debt-like securities JE00BP9Q4T00 -- 23000 WisdomTree Wheat; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB664 -- 10000 WisdomTree Sugar; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY658 -- 924500 WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKK82 -- 2500 WisdomTree Silver; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY328 -- 378500 WisdomTree Natural Gas; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB334 -- 86400 WisdomTree Platinum 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV134 -- 9500 WisdomTree Gold 1x Daily Short; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DKC09 -- 239500 WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged; fully Debt and debt-like securities JE00BDD9Q840 -- paid 3780000 WisdomTree Energy; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYB02 -- 30300 WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFTF36 -- 4000 WisdomTree Cocoa 2x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2NFV803 -- 11000 WisdomTree Brent Crude Oil 2x Daily Leveraged; Debt and debt-like securities JE00BDD9QD91 -- fully paid 319000 WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXV33 -- 13000 WisdomTree Corn; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB441 -- 3000 WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid Debt and debt-like securities JE00B24DLX86 -- 127000 WisdomTree Copper; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXQ89 -- 1500 WisdomTree Live Cattle; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KY096 -- 2000 WisdomTree Coffee; fully paid Debt and debt-like securities JE00BN7KB557 -- 6000 WisdomTree Gold; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXX56 -- 12700 WisdomTree Cocoa; fully paid Debt and debt-like securities JE00B2QXZK10 -- 60000 WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid Debt and debt-like securities JE00B78CGV99 -- 60200 WisdomTree Aluminium; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KXN58 -- 4000 WisdomTree Precious Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYF40 -- 2000 WisdomTree Petroleum; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYC19 -- 1030000 WisdomTree Industrial Metals; fully paid Debt and debt-like securities GB00B15KYG56 -- 134450 WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid Debt and debt-like securities JE00BYQY3Z98 -- Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited 950 WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3WCLY57 -- 500 WisdomTree Long EUR Short GBP 3x Daily; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3VJDN05 -- 200 WisdomTree Long CHF Short GBP; fully paid Debt and debt-like securities JE00B3SX3R93 -- Issuer Name: Foresight Technology VCT plc 1301238 FWT Shares of 1p each; fully paid Closed-ended investment funds GB00BKF2JH04 -- Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company 782000 Leverage Shares 3x AMD ETP Securities; fully paid Debt and debt-like securities XS2337090422 --
