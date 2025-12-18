Bern/Zürich (ots) -An den "Sports Awards" dreht sich alles um die herausragendsten Sportpersönlichkeiten des Jahres. Die Nominierten in den Kategorien "Sportlerin" und "Sportler" stehen fest. Wer eine Auszeichnung entgegennehmen darf, bestimmt das Schweizer TV-Publikum in der Livesendung am Sonntag, 4. Januar 2026, via Televoting mit.Schweizer Sportpersönlichkeiten standen auch 2025 bei verschiedenen Europa- und Weltmeisterschaften oder Weltcups in den unterschiedlichsten Sportarten im Fokus. Die besten von ihnen werden am Sonntag, 4. Januar, für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. In den Kategorien "Sportlerin" und "Sportler" kann das Schweizer TV-Publikum via Televoting mitbestimmen, wie sich die Plätze 1 - 6 verteilen (Information Wahlprozedere in der Infobox).Sechs Spitzenathletinnen nominiertNominiert in der Kategorie "Sportlerin" sind:- Mathilde Gremaud, Ski Freestyle; Weltmeisterin Slopestyle, 2 Weltcup-Podestplätze- Lara Gut-Behrami, Ski alpin; 2. Gesamt-Weltcup. 1. Super-G-Weltcup, 10 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege)- Ditaji Kambundji, Leichtathletik; Weltmeisterin 100 Meter Hürden, WM-Silber 60 Meter Hürden (Halle), Europameisterin 60 Meter Hürden (Halle, Europarekord), 3 Podestplätze Diamond League, Schweizer Rekord- Alessandra Keller, Mountainbike; WM-Bronze Cross-Country, Weltmeisterin Cross-Country Shorttrack, 5 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)- Camille Rast, Ski alpin; WM-Gold Slalom, 3. Slalom-Weltcup, 4 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)- Marlen Reusser, Rad Strasse; Welt- und Europameisterin Einzelzeitfahren, Siegerin Tour de Suisse und Burgos-Rundfahrt, 2. Giro d'Italia und Vuelta, 10 Podestplätze World Tour (davon 5 Siege), 3. UCI-JahresrankingSechs Top-Athleten stehen zur WahlNominiert in der Kategorie "Sportler" sind:- Loïc Meillard, Ski alpin; Weltmeister Slalom, WM-Bronze Riesenslalom, 3. Gesamtweltcup, 2. Disziplinenweltcup Slalom, 3. Disziplinenweltcup Riesenslalom, 7 Weltcup-Podestplätze (davon 2 Siege)- Marco Odermatt, Ski alpin; Weltmeister Super-G, 1. Gesamt-Weltcup, 1. Riesenslalom-, Super-G- und Abfahrts-Weltcup, 17 Weltcup-Podestplätze (davon 9 Siege)- Armon Orlik, Schwingen; Schwingerkönig, 2 weitere Kranzfest-Siege- Noé Ponti, Schwimmen; WM-Silber 50 und 100 Meter Delfin, Kurzbahn-Weltmeister 50 Meter Delfin, 100 Meter Delfin und 100 Meter Lagen, 3 Kurzbahn-Weltrekorde, 8 Schweizer Rekorde (2 Langbahn/6 Kurzbahn), 2 Siege Kurzbahn-Weltcup- Noe Seifert, Kunstturnen; WM-Bronze Mehrkampf- Franjo von Allmen, Ski alpin; Weltmeister Abfahrt, 2. Disziplinenweltcup Abfahrt, 6 Weltcup-Podestplätze (davon 3 Siege)__________________________________________________________________________So funktioniert die Wahl zur Sportlerin des Jahres und zum Sportler des JahresDer Wahlausschuss - bestehend aus Swiss Olympic, der Athletes Commission von Swiss Olympic, Sportpress.ch und der SRG - legte vorgängig eine Auswahl von je 15 Kandidatinnen und Kandidaten fest. Alle Vorselektionierten haben innerhalb der massgebenden Zeitspanne vom 1. November 2024 bis zum 31. Oktober 2025 herausragende Leistungen erbracht. Um die Top 6 für die Livesendung zu ermitteln, vergaben die Spitzensportlerinnen und -sportler von Swiss Olympic sowie die Schweizer Sportmedien und Sportpress.ch ihre Stimmen. Das Endergebnis setzt sich zu je einem Drittel aus den Wahlresultaten der Medien, der Spitzensportlerinnen und Spitzensportler sowie des Televotings zusammen.__________________________________________________________________________Pressekontakt:Medienstelle SRGAuskünfte erteilt:Florian Sachers, Projektleiter Kommunikation Business Unit Sport SRGTel. +41 58 135 11 94 oder florian.sachers@bus.srg.chOriginal-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100937321