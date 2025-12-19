Baden-Baden (ots) -Im winterlichen Schwarzwald ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg im Fall eines Mädchens, das verängstigt und verlassen daheim gefunden wirdEin alleinstehendes Haus im Schwarzwald und eine Leiche im See, eine verschwundene Mutter und ein Kind, das sich vor dem Wolf versteckt: Im "Tatort - Das jüngste Geißlein" ermitteln Franziska Tobler und Friedemann Berg in einer Welt des Schauermärchens. Ulrike Schölles und Rudi Gaul schrieben den Tatort für das Team aus dem Schwarzwald, den Rudi Gaul inszeniert hat. An der Seite von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner sind Hanna Heckt, Mina Tander, Stefan Wilkening und Amal Keller. Der "Tatort - Das jüngste Geißlein" wird am Sonntag, 4. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.Im UhrenkastenFriedemann Berg ist gar nicht im Dienst, als er in einem Haus am Waldrand Kinderweinen hört. Er betritt das Haus und findet ein Mädchen, das sich verängstigt im Kasten der Standuhr zusammenkauert. Blutspuren deuten auf ein Verbrechen hin. Wo ihre Eltern sind und was Schreckliches passiert ist, kann die neunjährige Eliza nicht sagen. Als die Leiche des Vaters mit Steinen beschwert in einem Waldsee gefunden wird, sieht es für Franziska Tobler nach einem Fall von häuslicher Gewalt aus. Hilfe erhofft sie sich von Dr. Evelyn Kaltenstein, die Eliza psychologisch betreut. Von ihr erfährt sie, dass das Mädchen schon seit Jahren mit niemandem außerhalb ihrer Familie spricht. Auch nicht mit der Psychologin, die umso entschlossener ist, das Kind möglichst vor polizeilicher Einflussnahme abzuschirmen. Aber die Mutter bleibt verschwunden und ohne Elizas Aussage kommt Franziska Tobler nicht weiter. Deshalb ist sie froh, dass es Friedemann Berg gelingt, einen Weg in das Gemüt des Mädchens zu finden, das sich die Welt mit Hilfe seines Lieblingsmärchens erklärt.Das TeamDer "Tatort - Das jüngste Geißlein" ist eine Produktion des SWR für die ARD. Ausführende Produzentin ist Franziska Specht. Bildgestaltung Stefan Sommer, Montage Saskia Metten, Musik Verena Marisa, Szenenbild Jurek Kuttner, Kostümbild Maxi Munzert und Besetzung Marion Haack, Jacqueline Rietz. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.Statements (http://swr.li/tatortgeisslein) von Regisseur Rudi Gaul und sowie Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner sind hier zu finden.Ausstrahlung am 4. Januar 2026, 20:15 Uhr im Ersten und in der ARD MediathekDer Film steht für akkreditierte Journalist:innen im ARD Vorführraum (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Sichtung bereit.Informationen: swr.li/tatortgeissleinFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt:Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/75892/6183413