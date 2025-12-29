DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

US-Präsident Trump hat sich nach dem Gespräch mit Ukraines Präsident Selenskyj zuversichtlich geäußert. Eine Einigung gab es aber nicht. Vor dem Gespräch hatte Trump mit Russlands Präsident Putin telefoniert. Trump und Selenskyi sprachen von "großen Fortschritten" erzielt. "Wir kommen (einer Einigung) viel näher, vielleicht sogar sehr nahe", sagte Trump am Sonntag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Die kommenden Wochen würden zeigen, ob eine Lösung zur Beendigung des Ukraine-Kriegs erreicht werden könnten. Es gebe noch ein oder zwei schwierige Fragen. Selenskyj sagte seinerseits, er habe eine großartige Diskussion mit Trump geführt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Keine wichtigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine Termine angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 6.796,54 +0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 25.822,75 -0,2% S&P/ASX 200 (Sydney) 8.725,70 -0,4% Nikkei-225 (Tokio) 50.447,68 -0,6% Hang-Seng (Hongk.) 25.711,65 -0,4% Shanghai-Comp. 3.961,10 -0,1% Kospi (Seoul) 4.220,56 +2,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Klarer Tagessieger ist die Börse in Seoul. Dort macht der Kospi einen kräftigen Satz nach oben, angetrieben von Kursgewinnen bei Chipaktien. Das Indexschwergewicht Samsung Electronics verteuert sich um 2,3 Prozent, für SK Hynix geht es um über 5 Prozent nach oben. Beide Aktien rangieren auf Rekordhochs. Für Aufwind sorgt, dass die Aktie von SK Hynix von der Börsenaufsicht von einer Investitionswarnliste gestrichen wurde. Zuvor galt für Aktien, die innerhalb eines Jahres um mehr als 200 Prozent gestiegen waren, eine Anlagewarnung. An den anderen Plätzen tut sich wenig, nachdem sich bereits im Handel über die Feiertage insgesamt wenig getan hatte. An einigen Plätzen wie Tokio, Seoul oder Shanghai wurde auch an den Weihnachtsfeiertagen voll oder teilweise gehandelt. Hauptthemen in der nachrichtenarmen Zeit zwischen den Jahren sind weiter die Erwartung sinkender US-Zinsen sowie die Chancen und Risiken Künstlicher Intelligenz (KI) für die Unternehmen. Marktteilnehmer berichten von dünnen Umsätzen, zumal viele Akteure ihre Bücher für das zu Ende gehende Jahr bereits geschlossen haben dürften.

WALL STREET

Freitag, 26.12. INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.710,97 -0,0% -20,19 +14,5% S&P-500 6.929,94 -0,0% -2,11 +17,8% NASDAQ Comp 23.593,10 -0,1% -20,21 +22,2% NASDAQ 100 25.644,39 -0,0% -11,76 +22,0% Mittwoch, 24.12. INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.731,16 +0,6% 288,75 +14,5% S&P-500 6.932,05 +0,3% 22,26 +17,9% NASDAQ Comp 23.613,31 +0,2% 51,46 +22,3% NASDAQ 100 25.656,15 +0,3% 68,32 +22,1% Dienstag, 23.12. INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.442,41 +0,2% 79,73 +13,86% S&P-500 6.909,79 +0,5% 31,30 +17,48% NASDAQ Comp 23.561,84 +0,6% 133,02 +22,01%

24.12. und 26.12.: Etwas fester - Während es am Mittwoch an den US-Börsen im Zuge der Weihnachtsrally noch einen Tick weiter nach oben ging, tat sich am Freitag bei den Indizes fast nichts mehr.

23.12.: Freundlich - Die Jahresendrally an der Wall Street ging mit Anlaufschwierigkeiten doch noch in die vierte Runde, auch weil Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz erneut gut liefen. Der S&P-500-Index schloss auf Rekordhoch. Marktteilnehmer setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank den Leitzins im nächsten Jahr senken wird. Dem tat auch ein deutlich besser als erwartet ausgefallenen BIP für das dritte Quartal keinen Abbruch, zumal zugleich ein Stimmungsindex der US-Verbraucher enttäuschte. Eli Lilly verloren 0,5 Prozent. Der Pharmakonzern erhält verstärkten Wettbewerbsdruck durch Novo Nordisk. Denn der dänische Konkurrent erhielt für sein Abnehmmittel Wegovy in Tablettenform die US-Zulassung. Huntington Ingalls Industries zogen um weitere 0,3 Prozent an, nachdem die Titel bereits am Vortag ein Allzeithoch markiert hatten in Reaktion darauf, dass US-Präsident Trump den Bau neuer riesiger Kriegsschiffe angekündigt hatte.

USA - ANLEIHEN

24.12. und 26.12.: Die weiter intakte Zinssenkungsfantasie sorgte für leicht sinkende Renditen. Im Zehnjahresbereich lag sie zuletzt bei 4,14 Prozent.

23.12.: Am Anleihemarkt ging es mit den Renditen zunächst nach oben, nachdem die US-BIP-Daten ein stärker als erwartetes Wachstum im dritten Quartal ausgewiesen hatten. Zur Schlussglocke zeigte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen dann aber unverändert bei 4,17 Prozent.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 00:00 Di, 13:22 % YTD EUR/USD 1,1763 -0,1 1,1771 1,1800 +13,7% EUR/JPY 183,89 -0,2 184,28 183,95 +13,1% EUR/GBP 0,8718 -0,1 0,8724 0,8734 +5,4% GBP/USD 1,3492 -0,0 1,3494 1,3510 +7,8% USD/JPY 156,29 -0,1 156,50 155,94 -0,4% USD/KRW 1.431,90 -1,1 1.447,39 1.480,61 -1,9% USD/CNY 7,0357 -0,1 7,0431 7,0472 -2,3% USD/CNH 7,0042 -0,0 7,0046 7,0164 -4,5% USD/HKD 7,7740 0,0 7,7714 7,7784 +0,0% AUD/USD 0,6712 0,1 0,6709 0,6694 +8,5% NZD/USD 0,5817 -0,2 0,5829 0,5841 +4,3% BTC/USD 89.823,15 2,3 87.841,15 87.621,25 -7,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

24.12. und 26.12.: Nach dem Rücksetzer am Dienstag tendierte der Dollar an den folgenden Handelstagen seitwärts - mit einem leicht positiven Unterton. Zum Handelsende am Freitag lag der Euro bei 1,1772 Dollar, verglichen mit 1,1790 am Dienstag.

23.12.: Der Dollar erholte sich mit dem unerwartet stark ausgefallenen US-BIP zwar zwischenzeitlich von den Tagestiefs, am Ende des Tages lag der Euro aber dennoch höher bei 1,1790 Dollar. Auch der Yen machte zum Dollar Boden gut, gestützt von einer verbalen Intervention der japanischen Finanzministerin.

ROHSTOFFE

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.490,18 4.533,62 -1,0% -43,44 +72,8% Silber 77,20 78,996 -2,3% -1,80 +173,6% Platin 1.966,84 2.081,96 -5,5% -115,12 +137,7% Kupfer 5,74 5,78 -0,7% -0,04 +39,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

24.12. und 26.12.: Nach einer Verschnaufpause am Mittwoch, ging die Rally bei den Edelmetallen am Freitag dynamisch weiter. Das Gold verteuerte sich um 1,2 Prozent auf das neue Rekordhoch von 4533 Dollar, das Silber haussierte sogar um rund 10 Prozent. Hier liegt das neue Rekordhoch bereits über 80 Dollar, nachdem erst vor wenigen Tagen die 70er Marke erstmals überhaupt überwunden wurde. Beim Silber sorgten jüngst Berichte über mögliche Exportbeschränkungen Chinas ab dem Jahresstart 2026 für Auftrieb, heißt es im Handel.

23.12.: Gold und Silber waren weiter auf Rekordjagd. Die Feinunze Gold verteuerte sich um weitere 1,2 Prozent. In einem Umfeld sinkender Zinsen und einem abwertenden Dollar steige die Nachfrage nach dem Edelmetall, hieß es bei Pepperstone. Auch der Kupferpreis erklomm Rekordstände - befeuert von einem umfangreichen Lagerbestandsaufbau in den USA aufgrund von Zollängsten.

ÖL

zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,37 56,74 +1,1% +0,63 -20,9% Brent/ICE 61,31 60,64 +1,1% +0,67 -19,4% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Im asiatisch dominierten Geschäft am Mobntag geht es für die Ölpreise nach oben, nachdem die Friedengespräche für die Ukraine keine greifbaren Fortschritte brachten, mithin, Sanktionen gegen die russische Ölindustrie weiter Bestand haben dürften.

24.12. und 26.12.: Nach einem bewegungsarmen Mittwoch, ging es am Freitag mit den Ölpreisen kräftiger abwärts um rund 2 Prozent. Hintergrund war, dass am Wochenende Präsident Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyi über einen möglichen Frieden zwischen Russland und der Ukraine sprechen wollte. "Es besteht die Hoffnung auf einen möglichen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine ab dem neuen Jahr", so Phil Flynn von der Price Futures Group.

23.12.: Die Ölpreise stiegen um rund 0,6 Prozent. Die Beschlagnahmung von Öltankern mit Verbindungen zu Venezuela durch die USA und die Drohungen von US-Präsident Donald Trump zur Durchsetzung einer Blockade für sanktionierte Öllieferungen habe die Risiken für die Energiesicherheit wieder in das Bewusstsein des Marktes gerückt, erläuterte Analyst Ahmad Assiri von Pepperstone die Rally des Vortages. Dazu sorgte der billigere Dollar für steigende Preise.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG, 20.00

JAPAN - Geldpolitik

Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sieht die Notenbank mit einer Annäherung an das 2-Prozent-Ziel und hat seine Haltung bekräftigt, weitere Zinserhöhungen anzustreben. Die Notenbank hatte ihren Leitzins in der vergangenen Woche um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, auf das höchste Niveau seit 30 Jahren. Sie hatte dabei weitere Erhöhungen angekündigt, sollten Preise und Löhne wie vorhergesagt steigen.

JAPAN - Konjunktur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 29, 2025 01:47 ET (06:47 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.