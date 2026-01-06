DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RENTENREFORM - Der Chef des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, fordert einen speziellen Umgang mit besonders armen Senioren bei der anstehenden Rentenreform. "Es ist zentral, Altersarmut zielgenau außerhalb der gesetzlichen Rente zu adressieren", sagte er dem Handelsblatt. Generell müsse die Reform, für die bis zum Sommer Vorschläge der Rentenkommission vorliegen sollen, "einen Ausgleich zwischen Beitragssatz, Rentenniveau und Rentenzugangsalter" schaffen. Das werde jedoch auch mit Einbußen einhergehen. (Handelsblatt)

MIGRATIONSPOLITIK - Führende Ökonomen warnen vor den wirtschaftlichen Folgen der von der CSU im Bundestag geforderten Verschärfung der Migrationspolitik. Laut einem Positionspapier für die anstehende Klausur der CSU-Landesgruppe sollten die meisten syrischen Flüchtlinge zurück in ihre Heimat geschickt werden. "Insgesamt hängt das Beschäftigungswachstum in Deutschland komplett an Menschen mit Migrationshintergrund, während die heimische Erwerbsbevölkerung wegen der Demografie schon schrumpft", sagte Jens Südekum, Wirtschaftsberater von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), dem Handelsblatt. "In so einer Lage macht es ökonomisch keinen Sinn, über Rückführungen im großen Stil nachzudenken." (Handelsblatt)

