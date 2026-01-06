VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 06
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-05
|NL0009272749
|3888777.000
|383441940.27
|98.6022
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-05
|NL0009272772
|513000.000
|38089725.05
|74.2490
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-05
|NL0009272780
|360000.000
|31173815.12
|86.5939
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-05
|NL0009690239
|8260404.000
|311219371.37
|37.6760
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-05
|NL0009690247
|2208390.000
|37805281.40
|17.1189
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-05
|NL0009690254
|2426537.000
|29996057.43
|12.3617
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-05
|NL0010273801
|2681000.000
|51314205.26
|19.1399
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-05
|NL0010731816
|888000.000
|80395490.02
|90.5355
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-05
|NL0011683594
|99900000.000
|4827217392.93
|48.3205
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-05
|NL0010408704
|31003010.000
|1168936432.93
|37.7040
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-05
|NL0009272764
|318000.000
|20188621.25
|63.4862
