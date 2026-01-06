Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|275949.39
|6.271
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|127929650.00
|812925557.56
|6.3545
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DGH
|IE0001CEGCP5
|46721.00
|238785.17
|5.1109
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DEU
|IE0007WLHX89
|3600000.00
|21528800.42
|5.9802
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43887.00
|273249.73
|6.2262
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DUS
|IE000XERHYF0
|23390013.00
|144604107.30
|6.1823
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|182785.00
|999207.20
|5.4666
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|05/01/2026
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|38810000.00
|280867656.07
|7.237
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|05/01/2026
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5520000.00
|32948784.33
|5.969
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|05/01/2026
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|52050000.00
|264801895.64
|5.0875
