Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 06
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|05/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1175022281.47
|11.5198
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|05/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|102000000.00
|1175022281.47
|8.531
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|05/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2350240583.13
|8.6077
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|05/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2350240583.13
|11.6233
|USD
