Vernier - Der Augenheilkunde-Konzern Alcon wird das US-Unternehmen Staar Surgical nicht übernehmen. Die Gegenwehr aus Aktionärskreisen von Staar war letztendlich zu gross. Nach mehrmaligem Verschieben, hätten die Aktionäre von Staar am Dienstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung über das aufgebesserte Kaufangebot von Alcon abstimmen müssen. Doch bereits im Vorfeld der Versammlung hat sich abgezeichnet, dass das Vorhaben chancenlos ist. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab