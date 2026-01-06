Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 6 janvier 2026) - Stephen Stares, président et chef de la direction, Vinland Lithium Inc. (« Vinland Lithium » ou la « société ») (TSXV: VLD), et son équipe de direction se sont joints à Dani Lipkin, directeur général, Secteur de l'innovation mondiale, Bourse de Toronto (« TSX »), pour fermer les marchés et souligner l'inscription de la société à la Bourse de croissance TSX.





Vinland Lithium exploite le potentiel des nouvelles découvertes de spodumène et de césium à Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada. La société occupe une position stratégique à titre de futur fournisseur potentiel de minéraux critiques, grâce à un investissement antérieur considérable de Piedmont Lithium (maintenant Elevra Lithium Pty Ltd). Elevra Lithium possède et exploite le site minier de Lithium Amérique du Nord au Québec et détient un portefeuille d'actifs de mise en valeur du lithium au Canada, aux États-Unis, en Australie et au Ghana. Vinland Lithium cherche aussi activement d'autres occasions d'affaires dans le secteur des minéraux critiques.

Vinland Lithium s'efforce de faire progresser son projet de lithium Killick, lié aux récentes découvertes dans le sud-ouest de Terre-Neuve qui couvre un terrain géologique très prometteur de 60 kilomètres à proximité de la faille Baie d'Est. Le projet de lithium Killick comprend de multiples gisements de pegmatite à spodumène dans le champ de pegmatite Kraken et des gisements de césium, de tantale et de lithium à haute teneur dans la zone de pegmatite Hydra.

