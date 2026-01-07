Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 7 janvier 2026) - Peter C. Akerley, président, chef de la direction et administrateur, Erdene Resource Development Corp. (« Erdene » ou la « société », TSX: ERD), relate le parcours de la société dans le cadre d'un entretien avec le Groupe TMX.





Cannot view this video? Visit:

https://www.youtube.com/watch?v=nBd7GKGxNl4

La série d'entretiens Perspective de la haute direction présente les points de vue uniques de sociétés inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de croissance TSX. Ces vidéos apportent un éclairage sur la pensée des dirigeantes et des dirigeants d'entreprise dans le contexte actuel des affaires. Pour regarder la plus récente vidéo de la série Perspective de la haute direction, visitez le https://www.tsx.com/fr/c-suite.

À propos d'Erdene Resource Development Corp. (TSX: ERD)

Erdene Resource Development Corp. est un producteur aurifère à faible coût qui se concentre sur le district minier de Khundii, sous-exploré et très prometteur, dans le sud de la Mongolie. La société a réalisé sa première coulée d'or à la mine de Bayan Khundii en septembre et accélère maintenant la production en vue d'atteindre la capacité nominale de traitement brut. La vision d'Erdene est de devenir une société minière exploitant de multiples mines et matières, avec des travaux d'exploration et des études techniques en cours, tout en assurant l'expansion de Bayan Khundii et en mettant à profit de nouvelles occasions à ses projets aurifères Dark Horse et Altan Nar. La société fait également progresser le projet Zuun Mod, l'un des plus importants gisements inexploités de molybdène et de cuivre en Asie.

Pour en savoir plus, visitez le www.erdene.com.

